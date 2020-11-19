В социальных сетях бывают аккаунты не только людей, но и старинных домов. Как на них подписаться – узнавайте в нашем материале.

О красивых старых зданиях, которые прекрасно сохранились, сообщает The Spruce .

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Blake hill house

Красивый дом с винтажными лестницами и большим количеством окон. Владельцы рассказывают о жизни своей семьи в этом доме.



Винтажные лестницы в доме / Фото instagram.com/blakehillhouse_

Amyleigh_1902victorian

Этот дом в США можно смело назвать "хеллоуинским". Владельцы придумывают для него немало разного невероятного декора. А еще – показывают своих собак и рассказывают о том, как им живется в викторианском поместье.



Владельцы любят декорировать дом / Фото instagram.com/amyleigh_1902victorian

Little miss farmhouse

Гламурная американская семья, которая живет на старой ферме. В этом аккаунте – дети, забавные животные и идеальные загородные интерьеры.



В интерьере все сделано очень стильно / Фото instagram.com/littlemissfarmhouse

Park and division

Дом как будто сошел кадров фильма про викторианскую эпоху. Семья понемногу реставрирует дом. Фанаты старинного особняка могут помочь в этом деньгами на специальном сайте.



Хеллоуинские украшения на старинном доме / Фото instagram.com/parkanddivision

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The grit and polish

Дом со стильным дизайном, окруженный великолепным садом. В нем живет семья, которая любит путешествовать и самостоятельно реставрировать свое жилье.