Старинные дома, имеющие собственный Instagram: красивая подборка
В социальных сетях бывают аккаунты не только людей, но и старинных домов. Как на них подписаться – узнавайте в нашем материале.
О красивых старых зданиях, которые прекрасно сохранились, сообщает The Spruce.
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Blake hill house
Красивый дом с винтажными лестницами и большим количеством окон. Владельцы рассказывают о жизни своей семьи в этом доме.
Винтажные лестницы в доме / Фото instagram.com/blakehillhouse_
Amyleigh_1902victorian
Этот дом в США можно смело назвать "хеллоуинским". Владельцы придумывают для него немало разного невероятного декора. А еще – показывают своих собак и рассказывают о том, как им живется в викторианском поместье.
Владельцы любят декорировать дом / Фото instagram.com/amyleigh_1902victorian
Little miss farmhouse
Гламурная американская семья, которая живет на старой ферме. В этом аккаунте – дети, забавные животные и идеальные загородные интерьеры.
В интерьере все сделано очень стильно / Фото instagram.com/littlemissfarmhouse
Park and division
Дом как будто сошел кадров фильма про викторианскую эпоху. Семья понемногу реставрирует дом. Фанаты старинного особняка могут помочь в этом деньгами на специальном сайте.
Хеллоуинские украшения на старинном доме / Фото instagram.com/parkanddivision
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The grit and polish
Дом со стильным дизайном, окруженный великолепным садом. В нем живет семья, которая любит путешествовать и самостоятельно реставрировать свое жилье.
Уютный интерьер спальни / Фото instagram.com/thegritandpolish
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