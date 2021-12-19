Формы на любой вкус: функциональный дом с особенной геометрией

Сегодня для собственного дома можно найти решение, которое покроет любые нужды. Но даже несмотря на это, дизайнеры умеют поражать инновациями.

Студия Aldana Sánchez представила проект удобного и функционального дома для личной жизни. Дом не требует больших инвестиций и площадей.

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Дом имеет площадь всего 229 квадратных метров, но благодаря особой геометрии готов покрыть все необходимые потребности жителей. Его функциональность обеспечивает сочетание разных форм.

Просто и уютно / Фото Archdaily

Разделение просторов и открытые комбинации комнат гарантируют прекрасную биоклиматику архитектуры. Компактный дизайн дома рассчитан таким образом, чтобы не перегружать интерьер и не создавать чувство скованности.

Открытый и уютный дом / Фото Archdaily

Минимализм и рациональность – главный композиционный язык дизайна. Результат – прекрасный уютный дом, который подарит жильцам комфорт и вдохновение.