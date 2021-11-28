Фокусная точка: как не ошибиться с выбором центрального элемента интерьера

Построение общей композиции вокруг координационной точки является одним из основных принципов дизайна. Это отличная возможность для подчеркивания индивидуальности или удачного объединения разных элементов.

Фокус на определенном элементе – это концепция, позволяющая легко создать удачный интерьер. Обычно стараться для фокуса не нужно – он уже есть в вашем проекте. Если нет – вам стоит подумать над тем, что станет центральной фигурой вашего интерьера.

Читайте также Проводим тренды 2021 года: изменила ли пандемия современный дизайн интерьера

Камин

Наверное, это решение наиболее удачно подходит для частных юудинков. Вместе с тем модным решением является электрический камин, который тоже прекрасно справляется с задачей создания особой атмосферы.

Кабинет и гостиная – отличная локация для того, чтобы сделать камин фокусным элементом.

Камин сделает роскошным любой интерьер / Фото Unsplash

Эркер

Если планировка вашего жилья может похвастаться эркерами – это отличная опция для создания дизайна вокруг этого пространства. Большие окна упростят выбор дизайна стен и подарят много солнечного света.

Главной задачей будет создать такое пространство, в котором эти преимущества не утратятся.

Художественная работа

Наверное, наиболее популярное решение для придания интерьеру индивидуальности. Картина на стене или другой художественный элемент очень красноречиво может рассказать о вкусе и характере жителей.

Если вы решите делать фокус на эти элементы, помните, что в таком случае вам нужно подчеркнуть их дополнительным освещением и обеспечить возможность наслаждаться художественным творением.