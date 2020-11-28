Флорариум был выдуман еще в 30-х годах XVIII века врачом и натуралистом Натаниэлем Уордом. Тогда же он назывался "ящик Уорда". Интересно, что и в современном мире растительные террариумы украшают дома многих людей. О том, какие растения лучше использовать и почему флорариумы до сих пор популярны – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала для вас интересные идеи как организовать домашний флорариум, чтобы он подходил к вашему интерьеру.

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Какие растения лучше сочетать

Для того чтобы жители флорариума чувствовали себя комфортно, необходимо выбирать растения с одинаковыми требованиями к условиям содержания.

Флорариумы с суккулентами

Суккуленты – неприхотливые растеньица, требующие умеренного полива. У них толстенькие сочные стебли или листья. К ним относятся: кактусы, красулы, хавортии, литопсы и эониум.

Влаголюбивые растения

Другой вид растений – это более влаголюбивые, не переносящие засуху. Виды: растения-хищники, лилия, фиттония, папоротники, пеперомия, криптантус, эписция. Флорариумы с ними очень яркие и насыщенные.

Сложно ли за ними ухаживать?

Уход зависит от типа выбранных вами растений. Самые простые в уходе – это флорариумы с суккулентами. Если же растительный террариум с ними можно поливать 1 раз в месяц, то влаголюбивые растения нуждаются в ежедневном поливе. Кроме того, им нужно хорошее освещение.

Минисад во флорариуме: плюсы

Уникальность . Можно создать собственную композицию, которая будет неповторимой.

. Можно создать собственную композицию, которая будет неповторимой. Компактность . Обычно флорариумы небольшие по размеру.

. Обычно флорариумы небольшие по размеру. Бюджетность в период эксплуатации.

Эстетичность . Флорариумы могут быть очень разной формы: от круга до квадрата и других различных геометрических фигур.

. Флорариумы могут быть очень разной формы: от круга до квадрата и других различных геометрических фигур. Улучшение настроения.

Идеи для декора

Домашняя пустыня

Очень неприхотливый растительный террариум, который подойдет тем, у кого мало времени, чтобы ухаживать за растениями. Для такой композиции подойдут суккуленты:

агава;

кактус;

алоэ.

Эти растения способны накапливать влагу и хорошо подходят для засушливой местности.

Для почвы используют песок, землю, которые задекорированы керамической крошкой и маленькими камнями.



Кактусы в песке и декоративные камни – идеально подойдут к такому флорариуму / Фото roomester

Горы

В этой композиции самое главное – это высокогорный пейзаж. Обитателей такого флорариума условно разделяют на 2 типа: растения лесного подгорья и зелень скалистых полупустынных плато. Флорариум "горы" не требует особого ухода, достаточно поддерживать нужную температуру и добавлять влаги по мере ее испарения.

Для декора такого флорариума используйте камни с острыми краями, сколами, неправильной формы.

Кстати, самые красивые такие композиции смотрятся в прямоугольных аквариумах или в зауженной емкости.



Композиция "горы" / Фото roomester

Лес в домашних условиях

Такая композиция может имитировать влажный лиственный лес тропических регионов, прибрежных или многоярусных лесов. Основа – это зелень и необязательно искать экзотические растения.

Но такие растении необходимо ежедневно опрыскивать из пульверизатора.



Домашний лес нуждается в постоянном увлажнении / Фото roomester

Флорариумы в интерьере: идеи

Растительные террариумы – это универсальный декор, который подойдет к любому стилю, если выбрать правильную емкость.



Необычные емкости для флорариума / Фото pinterest



Многоярусный флорариум / Фото pinterest



Флорариумы в прямоугольных емкостях подойдут к любому интерьеру / Фото pinterest



Флорариумы на специальных подставках гармонично будут смотреться в гостиной / Фото pinterest



Подвесные флорариумы / Фото pinterest