Флорариум в интерьере: как гармонично совместить растения
Флорариум был выдуман еще в 30-х годах XVIII века врачом и натуралистом Натаниэлем Уордом. Тогда же он назывался "ящик Уорда". Интересно, что и в современном мире растительные террариумы украшают дома многих людей. О том, какие растения лучше использовать и почему флорариумы до сих пор популярны – читайте в нашем материале.
Редакция 24 канала собрала для вас интересные идеи как организовать домашний флорариум, чтобы он подходил к вашему интерьеру.
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Какие растения лучше сочетать
Для того чтобы жители флорариума чувствовали себя комфортно, необходимо выбирать растения с одинаковыми требованиями к условиям содержания.
Флорариумы с суккулентами
Суккуленты – неприхотливые растеньица, требующие умеренного полива. У них толстенькие сочные стебли или листья. К ним относятся: кактусы, красулы, хавортии, литопсы и эониум.
Влаголюбивые растения
Другой вид растений – это более влаголюбивые, не переносящие засуху. Виды: растения-хищники, лилия, фиттония, папоротники, пеперомия, криптантус, эписция. Флорариумы с ними очень яркие и насыщенные.
Сложно ли за ними ухаживать?
Уход зависит от типа выбранных вами растений. Самые простые в уходе – это флорариумы с суккулентами. Если же растительный террариум с ними можно поливать 1 раз в месяц, то влаголюбивые растения нуждаются в ежедневном поливе. Кроме того, им нужно хорошее освещение.
Минисад во флорариуме: плюсы
- Уникальность. Можно создать собственную композицию, которая будет неповторимой.
- Компактность. Обычно флорариумы небольшие по размеру.
- Бюджетность в период эксплуатации.
- Эстетичность. Флорариумы могут быть очень разной формы: от круга до квадрата и других различных геометрических фигур.
- Улучшение настроения.
Идеи для декора
Домашняя пустыня
Очень неприхотливый растительный террариум, который подойдет тем, у кого мало времени, чтобы ухаживать за растениями. Для такой композиции подойдут суккуленты:
- агава;
- кактус;
- алоэ.
Эти растения способны накапливать влагу и хорошо подходят для засушливой местности.
Для почвы используют песок, землю, которые задекорированы керамической крошкой и маленькими камнями.
Кактусы в песке и декоративные камни – идеально подойдут к такому флорариуму / Фото roomester
Горы
В этой композиции самое главное – это высокогорный пейзаж. Обитателей такого флорариума условно разделяют на 2 типа: растения лесного подгорья и зелень скалистых полупустынных плато. Флорариум "горы" не требует особого ухода, достаточно поддерживать нужную температуру и добавлять влаги по мере ее испарения.
Для декора такого флорариума используйте камни с острыми краями, сколами, неправильной формы.
Кстати, самые красивые такие композиции смотрятся в прямоугольных аквариумах или в зауженной емкости.
Композиция "горы" / Фото roomester
Лес в домашних условиях
Такая композиция может имитировать влажный лиственный лес тропических регионов, прибрежных или многоярусных лесов. Основа – это зелень и необязательно искать экзотические растения.
Но такие растении необходимо ежедневно опрыскивать из пульверизатора.
Домашний лес нуждается в постоянном увлажнении / Фото roomester
Флорариумы в интерьере: идеи
Растительные террариумы – это универсальный декор, который подойдет к любому стилю, если выбрать правильную емкость.
Необычные емкости для флорариума / Фото pinterest
Многоярусный флорариум / Фото pinterest
Флорариумы в прямоугольных емкостях подойдут к любому интерьеру / Фото pinterest
Флорариумы на специальных подставках гармонично будут смотреться в гостиной / Фото pinterest
Подвесные флорариумы / Фото pinterest
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