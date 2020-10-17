Квартиру с умной мебелью оборудовали для семьи в Гонконге. Здесь все нужное спрятано в пол и достается с помощью голосовых команд.

Двухкомнатный дом превратили в квартиру с четырьмя спальнями, сообщает Dezeen.

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Когда мебель скрыта, комната становится просторной / Фото Dezeen

Особенностью квартиры является мебель, скрывающиеся в пол. Такой дом называют Smart Zendo.

Проект вошел в шорт-лист премии Dezeen Awards 2020 в категории "Маленький интерьер года".



Стол для чайных церемоний можно достать из пола / Фото Dezeen

Идею реализовала студия Sim-Plex. В доме проживает семейная пара с сыном. Поскольку супруги все время находится в поездках, здесь также часто живет бабушка.

Дом площадью 150 квадратных метров должен напоминать семье об их старом доме на Тайване. Чтобы любоваться видами, в новом жилье сделали большие окна.



Для детских игрушек есть тайник в полу / Фото Dezeen

Цвета выбрали нейтральные: здесь бледный деревянный пол и шкафы из кленового дерева. Это создает спокойную атмосферу.

В гостиной в пол вмонтировано хранилище для детских игрушек и других бытовых предметов. Также здесь есть встроенные столик и скамейка, на которых можно наслаждаться чайными церемониями. Все руководствуется голосом.

Умный дом призван упрощать жизнь жителям. Технологию использовали везде в доме, однако попытались сделать это незаметно.



Визуализация использования трансформирующейся мебели / Фото Dezeen

С ее помощью можно не только поднимать вещи с пола, но и включить свет, открыть шторы, заблокировать или разблокировать двери.

Кроме современных решений, в дизайне также прослеживается традиционная доктрина фэн-шуй. Владелец дома активно практикует фэн-шуй, поэтому сориентировал на него свое жилое пространство.



Все в доме – нейтральных оттенков / Фото Dezeen

Кухню соединили с гостиной, чтобы высвободить пространство для дополнительной комнаты. Здесь живет бабушка, когда приезжает ухаживать за сыном.



Детскую кровать используют как сиденье / Фото Dezeen

В детской комнате мебель также выполняют много функций. Кровать в форме платформы является также стулом для сидения за рабочим столом.

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В спальне есть скрытый столик для макияжа. Ванную комнату украсили мраморной плиткой по примеру отеля.



Семья живет среди великолепных пейзажей / Фото Dezeen

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