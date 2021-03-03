Не платить за отопление: в Финляндии начали строить дома будущего
В Финляндии строят жилье, которое способно обеспечить жителей электроэнергией и теплом. Их называют "домами нулевой энергии".
Источник:Novate
Не платить за отопление и свет – звучит как недостижимая мечта. Однако жители некоторых современных финских домов могут это себе позволить. В Финляндии начали появляться дома, которые обеспечивают своих жителей бесплатной электроэнергией.
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На крышах энергоэффективных домов размещают солнечные панели / Фото Novate
Эти технологии уже прошли испытание временем и постепенно будут выходить на рынок. В "домах нулевой энергии" устанавливают специальное оборудование, которое максимально использует энергию ветра, солнца и тепло земли.
Такие технологии уже активно используют при строительстве частных домов. Однако в многоквартирных домах они еще не стали популярными.
Снаружи здания покрывают теплоизоляционными материалами / Фото Novate
Реализацию проекта домов-электростанций в Финляндии начали еще 10 лет назад. Первый энергоэффективный дом построили в Куопио на берегу озера Каллавеси. Им стало студенческое общежитие на 47 квартир.
Дом под названием Luukku производит электроэнергию с помощью солнечных панелей. А для поддержания постоянной температуры в квартирах используют силу воды – здесь установлена геотермальная система отопления.
Пример технологий строительства / Фото Novate
Немало внимания пришлось уделить внешней оболочке здания. Нужно было сделать потерю тепла минимальной. Это непросто в условиях сурового климата Финляндии. При строительстве использовали особо плотные теплоизоляционные материалы. А чтобы тепло не выходило наружу – здесь сделали безрамные стеклопакеты, встроенные в стены. На крыше разместили солнечные панели.
Вторым энергоэффективным домом стал дом для пожилых людей вблизи Хельсинки. Его сделали совершеннее предыдущего варианта. Это здание максимально экономит тепло и электроэнергию.
Такие здания достаточно сложно создавать в условиях сурового климата / Фото Novate
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Дом-электростанция производит столько электроэнергии, что в летние месяцы ее можно продавать. Зимой доход от продажи позволяет докупить те киловатты, которых не хватает. Отсюда и название "дом нулевой энергии".
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