Упоминание о скандинавском стиле навевает одни и те же ассоциации: серые диваны, картины и постеры, плитку "кабанчик". Но за этими клише стоит целая философия.
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Население современного мира все чаще выбирает простоту, отказ от лишнего, практичность, комфорт, стремление к натуральности и единение с природой. Именно эти постулаты и зародились в северных странах с суровым климатом.
Философия скандинавского стиля: 7 принципов
Классический скандинавский стиль / Фото Pinterest
- Практичность, отказ от лишнего.
- Использование древесины.
- Натуральные материалы.
- Много естественного света.
- Светлые цвета, допустимо использовать яркие вкрапления.
- Лаконичная и функциональная мебель.
- Стремление к минимализму.
Сейчас скандинавский стиль граничит с лофтом, кантри и интерьером, оформленным в восточном стиле. Поэтому среди профессиональных дизайнеров и декораторов появился четкое разделение на подтипы: лагом, хюге, джапанди. Каждый из них останется в списке стилей, которые не потеряют актуальности в течение длительного времени, поэтому присмотритесь к ним повнимательнее.
Лагом
Лагом в интерьере: особенности стиля / Фото Pinterest
Это "чистейшая" версия скандинавского стиля, которая отличается умеренностью и отказом от всего лишнего. В приоритете – практичность и комфорт. Вместо декора здесь будут функциональные подставки из дерева, а картины заменят живые растения.
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Хюге
Как обустроить квартиру в стиле хюге / Фото Pinterest
Этот подтип характеризуется максимальным комфортом и уютом. Светлые тона, много текстиля и большое количество декора – свечей, подушек, пледов, керамики, дают максимальное ощущение мягкости и благополучия.
Джапанди
Джапанди объединяет два трендовые стиля / Фото Pinterest
Это смесь скандинавского и японского стилей. Простота здесь сочетается с сознательным потреблением и экологичностью. Восточные традиции низкой мебели, открытые "сырые" текстуры, светлые тона и большое количество растений делают джапанди одним из самых востребованных стилей современности.