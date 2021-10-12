Фантастика во французском лесу: как выглядит деревянный приют для спокойной жизни

Дома в лесу всегда обладают особым природным шармом. Главная задача архитекторов и дизайнеров – не испортить эту удивительную атмосферу.

В лесу французского муниципалитета Меревиль команда Quinze Architecture создала удивительный дом, который окутывает уютом и спокойствием. Он окружен лесом, что создает естественный барьер от мира.

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Тайник от мира в лесу / Фото Archdaily

В такой среде не могло быть никаких разговоров о выборе материала – только дерево стало бы частью невероятного пространства. Кроме того, оно добавляет дому площадью 150 квадратных метров объемности.

Проект мечты / Фото Archdaily

Большие окна, которые ориентированы на юг, обеспечивают дому большое количество дневного света. Кроме того, невозможно было бы отказаться от волшебных пейзажей, которые дарит местность.

Этот дом – воплощение мечты об уютном доме в лесу, в котором каждое мгновение жизни будет ярким и незабываемым.