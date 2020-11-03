Сегодня в дизайне существует немало смелых решений. Фанеру считали пригодной только для черновой отделки еще несколько лет назад. Однако тренды меняются и сейчас ее нередко можно увидеть в интерьере стильных помещений.

Как сделать красивый интерьер с помощью фанеры , рассказывает Дизайн 24 .

Обратите внимание Стеклянные стены и мебель из IKEA: фото интересного интерьера квартиры для аренды в Киеве



Фанера позволяет реализовывать любые идеи / Фото Designerdreamhomes

Еще несколько лет назад оставлять неотделанную фанеру в доме считалось безвкусицей . В этом видели что-то очень дешевое и советское, мол, не хватило средств на ремонт .

Однако сегодня отделка фанерой становится модным трендом . Объясняем, как можно интересно использовать этот материал в дизайне.



Стильный и строгий дизайн гостиной / Фото m-strana

Чем фанера отличается от ДСП? Ее изготавливают из деревянного шпона – тонких листов цельного дерева. Поэтому фанера не крошится и легко выдерживает нагрузки. А ДСП делают из деревянной стружки.

Фанерой украшают стены, пол и даже потолок . Из нее изготавливают мебель, в частности, шкафы. Материал является достаточно гибким и прочным, а потому позволяет создать интересные формы на любой вкус .

Отделка пола



Квартира в стиле лофт / Фото m-strana

Ранее фанеру использовали только как фундамент для паркета или ламината. Сейчас же ее можно оставить открытой. Фанеру можно монтировать на бетонную стяжку .

Такой пол можно красить или лакировать. Кое-кто комбинирует фанеру различных оттенков, чтобы имитировать паркет .

Фанерные стены



Современный интерьер загородного дома / Фото m-strana

Выглядят неожиданно стильно. Лучше всего – подбирать листы, которые идеально подходят к высоте стен . Также можно расположить листы "мозаикой".

Чаще всего фанерой украшают стены помещений в стиле лофт . Это придает интерьеру определенную художественную "незавершенность".

Фанера на потолке



Фанерой можно украсить буквально все / Фото m-strana

Хорошо подходит для экологического стиля. Здесь часто используют ламинированную или шлифованную фанеру .

Интересно Не делайте этого: 5 ошибок в планировке квартиры

Перегородки из фанеры



Перегородка необычной формы / Фото m-strana

Универсальное решение для простой перепланировки и разделения пространства. Фанера не создает достаточной шумоизоляции, однако стены из нее подарят ощущение приватности .

Шкафы из фанеры



Такую мебель можно сделать самостоятельно / Фото obustroeno.com

Здесь можно реализовывать все, чего хочет фантазия. Фанерные шкафы просто сделать своими руками .

Единственный недостаток фанеры – она ​​может быть токсичной из-за клея в ее составе.