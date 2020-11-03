Фанера в интерьере: варианты бюджетной и стильной отделки – фото
Сегодня в дизайне существует немало смелых решений. Фанеру считали пригодной только для черновой отделки еще несколько лет назад. Однако тренды меняются и сейчас ее нередко можно увидеть в интерьере стильных помещений.
Как сделать красивый интерьер с помощью фанеры, рассказывает Дизайн 24.
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Фанера позволяет реализовывать любые идеи / Фото Designerdreamhomes
Еще несколько лет назад оставлять неотделанную фанеру в доме считалось безвкусицей. В этом видели что-то очень дешевое и советское, мол, не хватило средств на ремонт.
Однако сегодня отделка фанерой становится модным трендом. Объясняем, как можно интересно использовать этот материал в дизайне.
Стильный и строгий дизайн гостиной / Фото m-strana
Отделка пола
Квартира в стиле лофт / Фото m-strana
Ранее фанеру использовали только как фундамент для паркета или ламината. Сейчас же ее можно оставить открытой. Фанеру можно монтировать на бетонную стяжку.
Такой пол можно красить или лакировать. Кое-кто комбинирует фанеру различных оттенков, чтобы имитировать паркет.
Фанерные стены
Современный интерьер загородного дома / Фото m-strana
Выглядят неожиданно стильно. Лучше всего – подбирать листы, которые идеально подходят к высоте стен. Также можно расположить листы "мозаикой".
Чаще всего фанерой украшают стены помещений в стиле лофт. Это придает интерьеру определенную художественную "незавершенность".
Фанера на потолке
Фанерой можно украсить буквально все / Фото m-strana
Хорошо подходит для экологического стиля. Здесь часто используют ламинированную или шлифованную фанеру.
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Перегородки из фанеры
Перегородка необычной формы / Фото m-strana
Универсальное решение для простой перепланировки и разделения пространства. Фанера не создает достаточной шумоизоляции, однако стены из нее подарят ощущение приватности.
Шкафы из фанеры
Такую мебель можно сделать самостоятельно / Фото obustroeno.com
Здесь можно реализовывать все, чего хочет фантазия. Фанерные шкафы просто сделать своими руками.
Единственный недостаток фанеры – она может быть токсичной из-за клея в ее составе.
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