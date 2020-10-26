Нередко мы размышляем над тем, как сделать стильный и функциональный ремонт на небольшой площади. Испанские дизайнеры придумали нестандартное решение.

Такая идея может сэкономить пространство в вашем доме, сообщает Dicasconstrutivas .

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Вот так выглядит закрытая дверь / Фото Dicasconstrutivas

Эта дверь словно живет своей жизнью: она уезжает "за угол" комнаты.

Необычный элемент интерьера сделали из деревянных пластинок, скрепленных между собой гибкой конструкцией. Так дверь может изгибаться в полукруг при открывании.



В процессе открывания дверь приобретает форму полукруга / Фото Dicasconstrutivas

Конструкция передвигается с помощью специальной рейки и роликового механизма.

В доме дверь закрывает выход на лестничную площадку.



Открытая дверь снова становится прямоугольной / Фото Dicasconstrutivas

Такое решение незаменимо, если в доме живут маленькие дети. Так они будут в безопасности и не залезут на лестницу без присмотра.

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