Дверь, которая поворачивает в сторону: фото необычного дизайна из Испании
Нередко мы размышляем над тем, как сделать стильный и функциональный ремонт на небольшой площади. Испанские дизайнеры придумали нестандартное решение.
Такая идея может сэкономить пространство в вашем доме, сообщает Dicasconstrutivas.
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Вот так выглядит закрытая дверь / Фото Dicasconstrutivas
Эта дверь словно живет своей жизнью: она уезжает "за угол" комнаты.
Необычный элемент интерьера сделали из деревянных пластинок, скрепленных между собой гибкой конструкцией. Так дверь может изгибаться в полукруг при открывании.
В процессе открывания дверь приобретает форму полукруга / Фото Dicasconstrutivas
Конструкция передвигается с помощью специальной рейки и роликового механизма.
В доме дверь закрывает выход на лестничную площадку.
Открытая дверь снова становится прямоугольной / Фото Dicasconstrutivas
Такое решение незаменимо, если в доме живут маленькие дети. Так они будут в безопасности и не залезут на лестницу без присмотра.
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