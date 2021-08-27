Поскольку заказчица интересуется дизайном, она планировала обустроить квартиру на свой вкус. Но в процессе работы она поняла, что ей необходима помощь профессиональной студии. Ей хотелось идти в ногу со временем, но в то же время она не могла отказаться от собственных представлений о комфорте и уюте. Из-за этого процесс постоянно затягивался.

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Этот проект – результат компромисса, в результате которого удалось сохранить авторскую задумку и удовлетворить требования заказчиков. Самое важное – в одном пространстве удалось органично совместить несколько различных стилей. С одной стороны это современный и технологичный интерьер, отвечающий духу времени, с другой – он пронизан уважением к другой эпохе.

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

Отсылки к 60-х проявляются и багетами, и фацетом на кухне, и птичками на шторах. Одновременно в каждую комнату подобраны современная мебель и светильники.

Планирование

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

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Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

Квартира расположена в монолитно-каркасном доме, поэтому один из главных элементов, которые пришлось обыграть – несущие колонны. Именно они стали основой для будущего зонирования. Благодаря им в гостиной была продумана стеллажная система хранения, что позволило отделить зону коридора, закрыть вход в санузел, оставив доступ к естественному свету.

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

В спальне команда обустроила портал у окна с рабочим местом заказчицы; в прихожей – большая гардеробная и прачечная.

Приемы в оформлении интерьера

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

Дух 60-х: интеллигентный интерьер квартиры в центре Минска / Фото i-project

Для того чтобы завершить интерьер, команда использовала разные цвета. Смелое сочетание сложных тонов, в основном – приглушенных, стали основной изюминкой помещения. В интерьере много панелей МДФ, которые использованы для отделки стен.