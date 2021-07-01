Дремучий уют: как выглядит дом посреди леса в штате Нью-Йорк
Источник:The Nordroom
Лето – это пора побега от городской жары и шума мегаполиса. А что может быть лучше отдыха посреди леса и невероятной дикой природы?
В штате Нью-Йорк возвели волшебную деревянную усадьбу, которая на самом деле состоит из главного здания и трех меньших павильонов. Усадьба, которая получила название "Бивер-Брук", имеет владения в размере 20 гектаров лесистой земли в округе Салливан.
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Эту сказку посреди природы построили создатели популярного сайта по дизайну Cabin Porn, также они выдали одноименную книгу. Усадьба Бивер-Брук есть на обложке популярной книги по дизайну интерьеров.
Невероятное пространство / Фото The Nordroom
Главный дом – это четырехэтажное сооружение. Площадь здания составляет более 330 квадратных метров.
Имение в штате Нью-Йорк – это сочетание сельских, промышленных и современных особенностей.
Поворотное окно создает ощущение комнаты на улице / Фото The Nordroom
Особенностью интерьера являются высокие потолки и большие окна. Деревянные настенные балки и потолки придают пространству провинциального вида. Особенный уют в пространство приносят продуманные текстурные детали. В зоне отдыха висит большой ковер, разделенный меньшим полосатым ковром сверху.
Главная спальня имеет наклонные потолки и открытые деревянные балки. Эта комната также украшена большим количеством текстиля, чтобы создать ощущение hygge.