В этом доме есть все необходимое для счастливой жизни. Здесь обитает пара французов, которые выбрали этот бюджетный вариант для собственного жилья.

Про трендовый мини-дом во Франции сообщает Novate .

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Компактная и удобная кухня / Фото picsbrowse.com

Помещение расположено на окраине французского города Нант. Его окружает сад и живописный сельский пейзаж.

В интерьере использовали немало оригинальных решений. Здесь все построено на принципах минимализма.



Дом гармонично вписывается в пейзаж / Фото img.blesk.cz

В доме удалось разместить удобную кухню, рабочую зону и ванную комнату. На втором этаже расположена спальня в стиле лофт. Нашлось место даже для детской комнаты – впрочем, ее будут использовать только в будущем.



Интерьер выглядит очень уютно / Фото preview.redd.it

Снаружи дом украшают металлические конструкции и кедровое дерево. Благодаря своему дизайну дом прекрасно вписывается в окружающий пейзаж.

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Спальня на втором ярусе / Фото static.boredpanda.com