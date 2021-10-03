К счастью, среди дизайнеров и пользователей сети есть много изобретателей, которые нашли множество решений. Некоторые из них являются универсальными для любого интерьера.

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Оригинальная идея / Фото Pinterest

Настенные крючки

Простое решение, которое дарит много дополнительных опций. На них можно вешать предметы одежды и аксессуары, а большой ассортимент позволит сделать их гармоничной частью интерьера.

Металлическая сетка

Опция, которая сегодня приобрела огромную популярность. Сетка устойчива к повреждениям, занимает мало места и не слишком бросается в глаза. Кроме того, она позволяет хранить абсолютно все – от одежды до посуды.

Раскладная или приставная лестница

Да-да, лестница может выполнять не только функцинальни обязанности, но и стать прекрасным местом для хранения обуви и других вещей. Ее легко переставить, а в оригинальности она точно не уступит другим решениям.