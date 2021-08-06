Домашний офис в спальне: 15 компактных идей для вдохновения
Источник:Chloe Dominik
Идея работы из дома распространена в наше время, как никогда раньше. Чтобы она стала более комфортной и не причиняла дискомфорта осанке и глазам, вам следует позаботиться о специальном месте с удобным столом для компьютера, кресло, которое поможет держать спину ровно и полочками, где будут располагаться документы и канцелярия.
Такое рабочее место можно обустроить в любом свободном углу, но лучше всего для этого подойдет спальня. Во-первых, эта комната наиболее изолированная и частная. Во-вторых, обычно в спальне предусмотрено место под стол.
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Даже несмотря на мнение, что техника не должна проникать в вашу спальню, существуют идеи, которые помогут разделить зону работы и отдыха. Вот несколько из них.
Сдержанность
Домашний офис в спальне: 15 компактных идей для вдохновения / Фото Pinterest
Кабинет в спальне должен быть как можно сдержаннее, поэтому дизайнеры советуют использовать белую и минималистичную мебель. Открытые полки можно использовать, соединив офисные принадлежности и несколько декоративных вещей, которые напоминают об отдыхе и домашнем уюте.
Домашний офис в спальне: 15 компактных идей для вдохновения / Фото Pinterest
Иногда, чтобы превратить спальню в рабочий кабинет, достаточно одного элемента. В этом случае им стал минималистичный стол с открытыми полочками.
Минимум цветов
Домашний офис в спальне: 15 компактных идей для вдохновения / Фото Pinterest
Длинная стена спальни может быть идеальным местом для размещения рабочего стола. Используйте в таком случае прозрачные стулья, которые не будут загромождать пространство.
Домашний офис в спальне: идеи для вдохновения / Фото Pinterest
Вместо того чтобы растягивать шкаф на всю длину стены, выделите немного площади для размещения L-образного стола с ящиками для хранения вещей.
Домашний офис в спальне: идеи для вдохновения / Фото Pinterest
Простой стол и стул – это все, что вам нужно, чтобы организовать рабочее пространство в спальне.
Как организовать домашний офис в спальне / Фото Pinterest
Добавьте в декор домашнего офиса несколько крючков с гостиной. Они идеально подойдут, чтобы подвесить аксессуары над рабочим столом.
Отделите кабинет акцентными стенами
Как организовать домашний офис в спальне / Фото Pinterest
Офисная мебель от Ikea поможет создать до 2 рабочих места в спальне.
Как организовать домашний офис в спальне / Фото Pinterest
Если вы не хотите превращать спальню в полноценный кабинет, поможет минималистичный письменный стол.
Как организовать домашний офис в спальне / Фото Pinterest
Черная стена поможет отделить офис от зоны для отдыха.
Используйте компактную мебель
Идеи для создания домашнего офиса / Фото Pinterest
Необязательно покупать полноценный стол. В этом проекте его функцию выполняет аккуратная столешница под подоконником.
Идеи для создания домашнего офиса / Фото Pinterest
Даже в маленькой спальне можно разместить место для работы. Разумное планирование и раскладная мебель с местами для хранения, помогут поместить все.
Добавьте растений
Как правильно организовать домашний офис / Фото Pinterest
Дизайнеры решили не отходить от ведущего стиля спальни и использовать элементы бохо и в офисной зоне. Деревянный стол, макраме и плетеный стул помогли сохранить целостность дизайна.
Как правильно организовать домашний офис / Фото Pinterest
Зеленые растения могут оживить комнату. Здесь они уравновешивают сдержанную офисную мебель ярким цветом.
Пространство для работы дома / Фото Pinterest
Длинная столешница с использованием художественных произведений и растений может стать отличным рабочим местом для пары, которая работает из дома.
Пространство для работы дома / Фото Pinterest
Несколько полок с корзинами обеспечивают много места для хранения.