Такое рабочее место можно обустроить в любом свободном углу, но лучше всего для этого подойдет спальня. Во-первых, эта комната наиболее изолированная и частная. Во-вторых, обычно в спальне предусмотрено место под стол.

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Даже несмотря на мнение, что техника не должна проникать в вашу спальню, существуют идеи, которые помогут разделить зону работы и отдыха. Вот несколько из них.

Сдержанность



Домашний офис в спальне: 15 компактных идей для вдохновения / Фото Pinterest

Кабинет в спальне должен быть как можно сдержаннее, поэтому дизайнеры советуют использовать белую и минималистичную мебель. Открытые полки можно использовать, соединив офисные принадлежности и несколько декоративных вещей, которые напоминают об отдыхе и домашнем уюте.



Домашний офис в спальне: 15 компактных идей для вдохновения / Фото Pinterest

Иногда, чтобы превратить спальню в рабочий кабинет, достаточно одного элемента. В этом случае им стал минималистичный стол с открытыми полочками.

Минимум цветов



Домашний офис в спальне: 15 компактных идей для вдохновения / Фото Pinterest

Длинная стена спальни может быть идеальным местом для размещения рабочего стола. Используйте в таком случае прозрачные стулья, которые не будут загромождать пространство.



Домашний офис в спальне: идеи для вдохновения / Фото Pinterest

Вместо того чтобы растягивать шкаф на всю длину стены, выделите немного площади для размещения L-образного стола с ящиками для хранения вещей.



Домашний офис в спальне: идеи для вдохновения / Фото Pinterest

Простой стол и стул – это все, что вам нужно, чтобы организовать рабочее пространство в спальне.



Как организовать домашний офис в спальне / Фото Pinterest

Добавьте в декор домашнего офиса несколько крючков с гостиной. Они идеально подойдут, чтобы подвесить аксессуары над рабочим столом.

Отделите кабинет акцентными стенами



Как организовать домашний офис в спальне / Фото Pinterest

Офисная мебель от Ikea поможет создать до 2 рабочих места в спальне.



Как организовать домашний офис в спальне / Фото Pinterest

Если вы не хотите превращать спальню в полноценный кабинет, поможет минималистичный письменный стол.



Как организовать домашний офис в спальне / Фото Pinterest

Черная стена поможет отделить офис от зоны для отдыха.

Используйте компактную мебель



Идеи для создания домашнего офиса / Фото Pinterest

Необязательно покупать полноценный стол. В этом проекте его функцию выполняет аккуратная столешница под подоконником.



Идеи для создания домашнего офиса / Фото Pinterest

Даже в маленькой спальне можно разместить место для работы. Разумное планирование и раскладная мебель с местами для хранения, помогут поместить все.

Добавьте растений



Как правильно организовать домашний офис / Фото Pinterest

Дизайнеры решили не отходить от ведущего стиля спальни и использовать элементы бохо и в офисной зоне. Деревянный стол, макраме и плетеный стул помогли сохранить целостность дизайна.



Как правильно организовать домашний офис / Фото Pinterest

Зеленые растения могут оживить комнату. Здесь они уравновешивают сдержанную офисную мебель ярким цветом.



Пространство для работы дома / Фото Pinterest

Длинная столешница с использованием художественных произведений и растений может стать отличным рабочим местом для пары, которая работает из дома.



Пространство для работы дома / Фото Pinterest

Несколько полок с корзинами обеспечивают много места для хранения.