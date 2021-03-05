С наступлением тепла нам хочется не только избавиться от теплой одежды, но и привести в порядок свою квартиру или дом. Рассказываем о вещах, которые помогут вам упорядочить свое жилье.

Как только приходит весна, появляется желание освежить все в своем доме и вокруг него. Хорошей идеей является написать список дел, которые помогут подготовить жилье к теплому сезону.

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Отодвиньте мебель и уберите в труднодоступных местах



Важно несколько раз в год убирать в труднодоступных местах / Фото Roomble

Во время обычной уборки мы вытираем пыль и грязь только там, где видим. Пространство за диванами, кроватями и шкафами, как правило, остается грязным. Конечно, невозможно каждый день передвигать тяжелую мебель. Но делайте это хотя бы несколько раз в год. Вы заметите, насколько чище станет воздух в квартире.

Вымойте решетки вентиляционных отверстий



Особое внимание нужно уделить кухне / Фото Wday

Жители многоэтажек, которые имеют вентиляционные отверстия на кухне, часто не замечают, сколько жира и грязи собирается на решетках. Эта небольшая деталь способна испортить впечатление от кухни. Такая решетка является негигиеничной. Поэтому иногда снимайте пластиковые решетки и устраивайте им "ванну с мылом".

Уберите в шкафах и спрячьте зимнюю одежду



Позаботьтесь об одежде, которая будет храниться до весны / Фото Majiang

Тщательно позаботьтесь о зимнем гардеробе. Он не будет использоваться в течение 7 – 9 месяцев, а потому требует внимания. Постирайте грязные вещи, тщательно высушите их и поутюжьте. Развешайте их или сложите в шкаф. Можно добавить природный ароматизатор, который убережет одежду от насекомых: например, веточки лаванды.

Обувь также нужно хорошо вымыть, просушить и натереть кремом.

Лайфхак: после покупки обуви не выбрасывайте коробку от нее. В ней можно хранить пару в сезон, когда она не нужна.

Зимние куртки и пальто можно проветрить на балконе перед тем, как спрятать их в шкаф. Для крупногабаритной одежды рекомендуют использовать чехлы при хранении.

Проведите контроль над вредителями в доме



Обратите внимание, не появились ли в доме вредители / Фото Expert-cleaning

После зимы насекомые просыпаются. В это время легко увидеть, например, муравьев на балконе или в санузле. Проведите дезинфекцию соответствующими средствами, чтобы избавиться от нежелательных соседей.

Также можно перебрать банки с крупами и одежду, которая долго лежала без дела. В них могли появиться моль и другие насекомые.

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Вымойте окна



Чистые окна делают атмосферу в квартире приятнее / Фото Helpstar

Позаботьтесь не только о чистоте стекол, но и о шторах и тюли. Постирайте ткани и тщательно очистите стекло. Это хорошо повлияет на атмосферу в доме, а также на количество естественного света, попадающего в квартиру.