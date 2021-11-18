Домашнее пространство природы и простоты: как объединить уют и минимализм

Новым взглядом на минимализм в интерьере является уникальный стиль джапанди. Эта гибридная эстетика сочетает современную деревенскую атмосферу скандинавского дизайна и традиционную элегантность, которая ассоциируется с японскими стилями.

Скандинавская концепция домашнего уюта за последние несколько лет приобрела большую популярность. По теории скандинавов дом должен быть вашим святилищем и обеспечивать чувство комфорта всякий раз, когда вы открываете дверь. Теперь объедините эту идею с японским понятием, что в несовершенстве есть красота, и вы создадите дизайнерский стиль джапанди.

Актуально Главные тренды: на какие цвета следует обратить внимание

Эти два стиля хорошо сочетаются, поскольку оба укоренены в минимализме и комфорте. Совместная эстетика объединилась, чтобы создать стиль, который одновременно легок и утончен. Невероятный дизайн / Фото Interior Design Ideas

Сочетание скандинавской функциональности и японского сельского минимализма создало домашнее пространство искусства, природы и простоты. Это сочетание создает идеальные формы, акцентируя внимание на чистых линиях, ярких просторах и светлых цветах.

Великолепный стиль / Фото Interior Design Ideas

Популярность этого стиля вышла на пик в 2017 году, однако он актуален до сих пор, поскольку основан на современных трендах – минимализме, простоте и функциональности.

Прекрасная эстетика / Фото Interior Design Ideas

Этот стиль обогащен деталями, типичными для экзотической Японии, такими как уважение к природе, изящество и любовь к деталям. Интерьеры, оформленные в стиле джапанди, уютнее скандинавских. Это связано, в частности, с мягкими коврами и большим количеством дерева. Уникальный экзотический климат добавляют бамбуковые коврики, плетеные корзины или глиняную посуду.

Уютное сочетание / Фото Interior Design Ideas

Цвета также очень важны в стиле джапанди. Это в первую очередь бежевый, коричневый, приглушенный зеленый или серый. Здесь нет места вопиющим оттенкам. Комнаты должны быть оазисом покоя и гармонии.