Преступления против дизайна: фото домов с ужасным интерьером
Не только стильные интерьеры привлекают внимание. Предлагаем вам подборку помещений, где точно сэкономили на дизайнере.
Про дома со странной отделкой рассказывает ресурс Boredpanda.
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1. Пол – это лава!
Помните детскую игру? Пол был опасной зоной, поэтому на него нельзя было наступать. Нужно было передвигаться по квартире исключительно с помощью мебели и собственной ловкости.
Жители этого ирландского дома, очевидно, имеют пристрастие к подобным играм. Иначе чем объяснить такое яркое покрытие?
Пол безумных оттенков в ирландском доме / Фото Boredpanda
2. Если мечтаете жить в замке
Придется соблюдать строгий королевский стиль. Даже не думайте, что у вас будет обычный туалет или ванная. Все должно выглядеть максимально пышно и роскошно.
Как в этом ирландском поместье.
В доме все оформлено стиле современной "королевской роскоши" / Фото Boredpanda
3. Когда любишь свое авто больше, чем кого-либо
Вы не знаете, что такое роскошь, если не видели фото интерьера этого ирландского поместья. В нем нашлось место даже для автомобиля.
Автомобиль в гостиной вызывает удивление / Фото Boredpanda
4. Идти "по головам"
Владельцы дома решили, что обычные лестницы – это слишком скучно. Поэтому они разместили под каждой ступенькой... фото всех членов семейства. С точки зрения дизайна вышло на тройку.
Странное место для семейных фотографий / Фото Boredpanda
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5. Дом, в котором есть все
Владельцы этого помещения использовали для декора буквально каждую вещь, что попадалась на их пути. Поэтому разглядеть что-то здесь непросто – все поверхности покрыты сотнями предметов.
Картину дополняют яркие узоры на стенах и полу.
В доме смешано множество цветов и стилей / Фото Boredpanda
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