Не только стильные интерьеры привлекают внимание. Предлагаем вам подборку помещений, где точно сэкономили на дизайнере.

Про дома со странной отделкой рассказывает ресурс Boredpanda .

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1. Пол – это лава!

Помните детскую игру? Пол был опасной зоной, поэтому на него нельзя было наступать. Нужно было передвигаться по квартире исключительно с помощью мебели и собственной ловкости.

Жители этого ирландского дома, очевидно, имеют пристрастие к подобным играм. Иначе чем объяснить такое яркое покрытие?



Пол безумных оттенков в ирландском доме / Фото Boredpanda

2. Если мечтаете жить в замке

Придется соблюдать строгий королевский стиль . Даже не думайте, что у вас будет обычный туалет или ванная . Все должно выглядеть максимально пышно и роскошно.

Как в этом ирландском поместье .



В доме все оформлено стиле современной "королевской роскоши" / Фото Boredpanda

3. Когда любишь свое авто больше, чем кого-либо

Вы не знаете, что такое роскошь, если не видели фото интерьера этого ирландского поместья. В нем нашлось место даже для автомобиля .



Автомобиль в гостиной вызывает удивление / Фото Boredpanda

4. Идти "по головам"

Владельцы дома решили, что обычные лестницы – это слишком скучно. Поэтому они разместили под каждой ступенькой... фото всех членов семейства . С точки зрения дизайна вышло на тройку.



Странное место для семейных фотографий / Фото Boredpanda

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5. Дом, в котором есть все

Владельцы этого помещения использовали для декора буквально каждую вещь , что попадалась на их пути. Поэтому разглядеть что-то здесь непросто – все поверхности покрыты сотнями предметов .

Картину дополняют яркие узоры на стенах и полу .