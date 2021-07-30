Трехэтажные дома из старых транспортных контейнеров: как выглядит необычный ЖК

Американская архитектурная компания NAC Architecture использовала старые транспортные контейнеры для создания частных квартир в Лос-Анджелесе. Объект открылся в апреле 2021 и был полностью заполнен до конца мая.

В отличие от традиционных приютов, все квартиры изолированные, имеют собственный санузел и отдельную кровать. Кроме того, проект предусматривает парк для собак и зеленые насаждения, что позволяет жителям завести домашних любимцев и проводить больше времени на свежем воздухе.

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Этот проект демонстрирует, что потребности населения выходят далеко за рамки традиционных представлений о том, какой может быть инфраструктура, – прокомментировал результат Майк Фундерберг, вице-президент компании, выступившей главным подрядчиком проекта.



Жилой комплекс для бездомных / Фото Urbanize

Комплекс Hilda L Solis Care, расположенный на участке площадью 1,7 гектара в центре Лос-Анджелеса. Свое название он получил в честь Хильды Л. Солис, которая возглавляет Наблюдательный совет округа Лос-Анджелес.

Движущей силой стал Covid-19



Для строительства использовались 3 различные модульные компоненты / Фото Urbanize

На месте нынешнего комплекса планировали возвести тюрьму. Однако во время пандемии приоритеты города изменились. По официальным данным, без жилья осталось 60 000 жителей Лос-Анджелеса.

На старте проекта, команда задумала серию одноуровневых конструкций и несколько многоуровневых зданий. Для строительства использовались 3 различные модульные компоненты: переработанные транспортные контейнеры, сборные блоки с деревянным каркасом и мобильные блоки. Модульные элементы, которые можно было построить за пределами объекта, помогли ускорить реализацию проекта.

Проектирование, получение разрешений и строительство были невероятно ускоренные, чтобы удовлетворить возросшую потребность в домах во время пандемии, – заявили в NAC Architecture.



Общая зона / Фото Urbanize

В результате комплекс площадью 5946 квадратных метров, был построен за 6 месяцев. Здесь предусмотрено 232 квартиры и общие здания с кухней, столовой и стиральными комнатами.

Как выглядят комнаты

Чтобы грузовые контейнеры были пригодны для проживания, в них вырезали большие окна и полностью утеплили стены и потолки.



В каждой комнате есть все необходимое для жизни / Фото Urbanize

Чтобы уменьшить распространение коронавируса и повысить автономию жителей, все блоки оборудованы собственными системами отопления и вентиляции.



В каждой комнате есть отдельный санузел / Фото Urbanize

Согласно вебсайту Хильды Солис, стоимость проекта составила 57 миллионов долларов.