5 домов с уникальным дизайном в Украине: подборка для аренды и отдыха
Если вы давно мечтали провести уик-энд в маленьком доме в лесу или среди гор – предлагаем выбрать один из этих замечательных вариантов.
Про дома для отпуска сообщает журнал Veter do it.
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Коттедж в селе Литочки
Деревянный дом под Киевом / Фото Airbnb
Этот уютный дом расположен в Броварском районе под Киевом. Он прекрасно подходит для выходных в кругу семьи или друзей.
Гостиная сделана для уютных вечеров / Фото Airbnb
Особенностью интерьера в этом коттедже стали кирпичные стены в гостиной. В центре пространства расположили камин. Снаружи дом украсили деревом. Немало деревянных элементов есть и внутри дома.
В кухне много этнических элементов / Фото Airbnb
Хата деда Ивана
Традиционная хата в Карпатах / Фото Airbnb
Расположена в селе Кривополье Ивано-Франковской области. В доме могут разместиться 10 гостей. Это место идеально для тех, кто хочет остаться наедине с горами и собственными мыслями. Рядом только горы, лес и совсем нет людей.
Здесь можно расположить до 10 гостей / Фото Airbnb
В гостиной есть камин, а интерьер – классический гуцульский: дерево и "лижныки". Из окон дома открывается прекрасный вид: ведь здесь вокруг только горы и нет соседей
В интерьере использовали традиционные узоры / Фото Airbnb
Romantic Wooden Treehaus
Деревянный дом в лесу / Фото Airbnb
Современный мини-дом в Чумалево, Закарпатская область. Это настоящий дом на дереве, который понравится и детям, и взрослым. В интерьере царит полный минимализм.
Интерьер здесь очень простой / Фото Airbnb
Вокруг романтического дома только лес и горы. Здесь можно гулять и ходить в походы, а вечером – греться у камина.
Стильный коттедж в Славском
Этот дом черного цвета не оставит равнодушными любителей эстетичного отдыха.
Дом в скандинавском стиле / Фото facebook.com/blacknest42
Коттедж в скандинавском стиле рассчитан всего на двух взрослых. Из больших окон открывается панорама гор.
Стильный вариант для отдыха / Фото facebook.com/blacknest42
В доме есть все необходимое для комфортного отдыха: кухня, ванная комната, отопление, интернет.
Интерьер оформили в светлых цветах / Фото facebook.com/blacknest42
Cosmos
Модульный дом среди украинской природы / Фото Airbnb
Модульные здания под Львовом и в Славском. Интерьер здесь напоминает кадры из фильмов. Если давно мечтали побывать в одиноком модульном доме в лесу – теперь это возможно и в Украине.
Печь для создания полного уюта / Фото Airbnb
Панорамные окна со всех сторон дома можно открыть и превратить первый этаж в террасу.
Подробнее о проекте Cosmos: Здесь может побывать каждый: фото идеального домика для уединения под Львовом
В стильном модульном доме можно почувствовать себя героем фильма / Фото Airbnb
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