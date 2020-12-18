Если вы давно мечтали провести уик-энд в маленьком доме в лесу или среди гор – предлагаем выбрать один из этих замечательных вариантов.

Про дома для отпуска сообщает журнал Veter do it.

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Коттедж в селе Литочки



Деревянный дом под Киевом / Фото Airbnb

Этот уютный дом расположен в Броварском районе под Киевом. Он прекрасно подходит для выходных в кругу семьи или друзей.



Гостиная сделана для уютных вечеров / Фото Airbnb

Особенностью интерьера в этом коттедже стали кирпичные стены в гостиной. В центре пространства расположили камин. Снаружи дом украсили деревом. Немало деревянных элементов есть и внутри дома.



В кухне много этнических элементов / Фото Airbnb

Хата деда Ивана



Традиционная хата в Карпатах / Фото Airbnb

Расположена в селе Кривополье Ивано-Франковской области. В доме могут разместиться 10 гостей. Это место идеально для тех, кто хочет остаться наедине с горами и собственными мыслями. Рядом только горы, лес и совсем нет людей.



Здесь можно расположить до 10 гостей / Фото Airbnb

В гостиной есть камин, а интерьер – классический гуцульский: дерево и "лижныки". Из окон дома открывается прекрасный вид: ведь здесь вокруг только горы и нет соседей



В интерьере использовали традиционные узоры / Фото Airbnb

Romantic Wooden Treehaus



Деревянный дом в лесу / Фото Airbnb

Современный мини-дом в Чумалево, Закарпатская область. Это настоящий дом на дереве, который понравится и детям, и взрослым. В интерьере царит полный минимализм.



Интерьер здесь очень простой / Фото Airbnb

Вокруг романтического дома только лес и горы. Здесь можно гулять и ходить в походы, а вечером – греться у камина.

Стильный коттедж в Славском

Этот дом черного цвета не оставит равнодушными любителей эстетичного отдыха.



Дом в скандинавском стиле / Фото facebook.com/blacknest42

Коттедж в скандинавском стиле рассчитан всего на двух взрослых. Из больших окон открывается панорама гор.



Стильный вариант для отдыха / Фото facebook.com/blacknest42

В доме есть все необходимое для комфортного отдыха: кухня, ванная комната, отопление, интернет.



Интерьер оформили в светлых цветах / Фото facebook.com/blacknest42

Cosmos



Модульный дом среди украинской природы / Фото Airbnb

Модульные здания под Львовом и в Славском. Интерьер здесь напоминает кадры из фильмов. Если давно мечтали побывать в одиноком модульном доме в лесу – теперь это возможно и в Украине.



Печь для создания полного уюта / Фото Airbnb

Панорамные окна со всех сторон дома можно открыть и превратить первый этаж в террасу.

Подробнее о проекте Cosmos: Здесь может побывать каждый: фото идеального домика для уединения под Львовом