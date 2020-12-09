Дом-волна над океаном: жилье без стен построили в Чили – фото интерьеров
Этот дом выходного дня идеально подходит для местного пейзажа: скал и бурной воды вокруг. Его спроектировала студия японского архитектора.
Про невероятный дом в Чили сообщает журнал Dezeen.
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Внешний вид дома поражает / Фото Dezeen
В этом доме сделали бетонную крышу в виде волны. Форма здания поражает – это длинная конструкция со стеклянными стенами, которая украсила мыс над Тихим океаном близ Лос-Вилоса.
Автором проекта стала японская студия архитектора Ryue Nishizawa.
Стеклянные стены открывают обзор на океан / Фото Dezeen
Дом спроектировали так, чтобы он соответствовал контурам участка. Этот кусок земли высокий и скалистый. Кое-где на нем есть провалы и возвышения – именно таким сделали и этот длинный дом.
Местами крыша опускается к земле.
Бетонный потолок в некоторых местах спускается к земле / Фото Dezeen
Здесь нет стен, о которых можно говорить – это как здание только земли и крыши посреди богатой природы, – делятся архитекторы.
Кровлю удерживают стальные колонны по периметру дома.
Сауна со стеклянными стенами / Фото Dezeen
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Дом разделен на три зоны: сауну, спальню с гостиной и кухню со столовой, имеющие выход на террасу. Кухня выходит на океан, а спальню разместили подальше от бурных волн – позади дома.
Всю технику на кухне разместили на кухонных островах / Фото Dezeen
Все необходимое на кухне разместили на трех деревянных островах. Здесь нет мебели у стен, чтобы не препятствовать обзору побережья. Также в интерьере использовали черный стол, светлые стулья и белые светильники на потолке.
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