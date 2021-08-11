В процессе работы, O-R-A смогла выявить достроенные конструкции и оригинальные ниши. Казалось бы, что за столько лет дом должен потерять свое величие, однако время никак не повлияло на материалы здания и даже наоборот – показало их прочность.

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От оригинальной конструкции остался только кирпичный фасад и крыша. Студия вместе со строителями поняли, что в случае традиционного ремонта весь темперамент сохранившихся руин будет уничтожен, поэтому они быстро отклонили возможность возвращения дома к первоначальному состоянию.



Архитекторы оставили исторический фасад / Фото Archdaily

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Окна располагались в соответствии с отверстьем в оригинальной конструкции / Фото Archdaily

Студия предложила оставить фасад и заняться возведением внутреннего пространства. Это позволило устранить третий уровень и вернуть оригинальный масштаб с 2-мя высокими этажами.

Повторное использование материалов



Интерьер соответствует современным трендам / Фото Archdaily

Студия построила новый утепленный дом на фоне развалин. Современный вариант соответствует энергетическим стандартам. Архитекторы повторно использовали деревянные конструкции полуразрушенного внутреннего пространства. И вообще студия признается, что большинство материала взято из оригинального проекта, просто некоторые элементы были поменяны местами.

Между новой и оригинальной конструкцией поддерживается вентилируемый зазор. Не все окна идеально вписываются в отверстия старой стены, поэтому она становится частью интерьера в некоторых комнатах.



Кухня с большим окном / Фото Archdaily

Этот проект стал манифестом студии, который пропагандирует идею бережного отношения к старым зданиям. Не стоит терять аутентичность, но и не следует держаться исключительно за прошлое, догмы и предубеждения.

Жизнь в доме



С ванной открывается вид на местность / Фото Archdaily

Сейчас здесь проживают хозяева, которые и были заказчиками проекта. В то же время дом открыт для посуточной аренды.

Гости дома могут встречаться в просторной гостиной, оборудованной изразцовой печью, рядом расположена кухня для совместного использования. Лестницы в холле ведут в отдельные ванные комнаты, из которых открывается невероятный пейзаж сквозь массивные старые стены.

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