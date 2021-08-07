Дом вне дома: как выглядит современный детский сад в Бруклине

Дошкольный и культурный центр расположен в новом многофункциональном жилом комплексе в районе Бедфорд-Стайвесант (Бруклин). Пространство площадью 325 квадратных метров спроектировано благодаря тандему 2-х местных студий – BAAO и 4 | MATIV.

Цель архитекторов и дизайнеров заключалась в том, чтобы создать пространство, которое выполняет функцию учебного заведения, оставаясь при этом вторым домом для детей. Для того чтобы каждый ученик чувствовал себя комфортно, проект заведения учитывал мультикультурность Бруклина.

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В центре заведения расположено несколько комнат, организованных вокруг L-образного желоба, который выполняет роль умывальника. Дети используют это место для встреч и игр. Летом зона прогрета солнцем, поскольку через большие окна в центр проникает много естественного света.



Умывальники посреди сада станут удобным местом встречи / Фото Dezeen



По всему пространству встречаются отверстия в форме домов / Фото Dezeen

Дизайнеры решили не останавливаться на простой и чистой отделке стен. Кроме пола из светлого клена в помещении фигурирует множество цветных элементов. Чтобы они выглядели более привлекательно, архитекторы выбрали пастельные тона.



По всему пространству встречаются отверстия в форме домов / Фото Dezeen

Бирюза на потолке в сочетании с подвесными светильниками в форме шаров, имитирует солнечное небо. Синий цвет также присутствует в основной зоне и на лестничной клетке, которая ведет в помещение для персонала.



Архитекторы использовали пастельные тона / Фото Dezeen



Архитекторы использовали пастельные тона / Фото Dezeen

Практически каждый элемент воспроизводит форму города. Плитка умывальников демонстрирует силуэт мегаполиса, а стены с вырезами острых домов служат проходами между различными зонами.



Бирюзовый потолок напоминает небо / Фото Dezeen

Мобильная мебель позволяет переконфигурировать открытое пространство для различных ситуаций и обучения.