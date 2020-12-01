Этот дом в Куала-Лумпуре построили словно из гигантских детских кубиков. Рассказываем о доме, в котором владельцы не только живут, но и выращивают себе пищу.

Про необычный бетонный дом сообщает журнал Amazing Architecture .

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Этот дом не похож на соседние сооружения / Фото Ameen Deen

Дом назвали "Planter Box House" , что можно перевести как "Дом плантатора". Здесь проживает одна семья.

Автором проекта стала студия архитектурных исследований Formzero .



Интерьер здесь светлый и открытый / Фото Ameen Deen

Дом возвели из бетонных "ящиков", имеющих систему гидрации для выращивания съедобных растений. Их здесь растет более 40 видов .

Владельцы хотели, чтобы их дом был энергоэффективным и предназначенным для устойчивого образа жизни . Поэтому здесь растет все, что может обеспечить жителей едой.



Владельцы ведут экологичный образ жизни / Фото Ameen Deen

Ящики со съедобными растениями стоят на каждом этаже . Planter Box House сильно контрастирует с окружающими зданиями.



Здесь выращивают более 40 видов съедобных растений / Фото Ameen Deen

Интерьер дома представляет собой сочетание тропического образа жизни и сельского хозяйства . Здесь все сделано с максимальным гостеприимством.



Ванная комната, выходящая в сад / Фото Ameen Deen

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Первый этаж дома сделали полностью открытым . Здесь нет перегородок, а большинство стен – стеклянные . Стеклянное окно в кухне открывается на всю высоту. Из него видно зеленую панораму сада.



В интерьере использовали естественное освещение / Фото Ameen Deen

В интерьере использовали традиционное тропическое растение – бамбук . Его собрали и обработали местные жители. К тому же бамбук является экологическим и устойчивым материалом .