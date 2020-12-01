Дом-вазон из бетонных кубов: как выглядит необычная постройка в Куала-Лумпуре
Этот дом в Куала-Лумпуре построили словно из гигантских детских кубиков. Рассказываем о доме, в котором владельцы не только живут, но и выращивают себе пищу.
Про необычный бетонный дом сообщает журнал Amazing Architecture.
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Этот дом не похож на соседние сооружения / Фото Ameen Deen
Дом назвали "Planter Box House", что можно перевести как "Дом плантатора". Здесь проживает одна семья.
Автором проекта стала студия архитектурных исследований Formzero.
Интерьер здесь светлый и открытый / Фото Ameen Deen
Дом возвели из бетонных "ящиков", имеющих систему гидрации для выращивания съедобных растений. Их здесь растет более 40 видов.
Владельцы хотели, чтобы их дом был энергоэффективным и предназначенным для устойчивого образа жизни. Поэтому здесь растет все, что может обеспечить жителей едой.
Владельцы ведут экологичный образ жизни / Фото Ameen Deen
Ящики со съедобными растениями стоят на каждом этаже. Planter Box House сильно контрастирует с окружающими зданиями.
Здесь выращивают более 40 видов съедобных растений / Фото Ameen Deen
Интерьер дома представляет собой сочетание тропического образа жизни и сельского хозяйства. Здесь все сделано с максимальным гостеприимством.
Ванная комната, выходящая в сад / Фото Ameen Deen
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Первый этаж дома сделали полностью открытым. Здесь нет перегородок, а большинство стен – стеклянные. Стеклянное окно в кухне открывается на всю высоту. Из него видно зеленую панораму сада.
В интерьере использовали естественное освещение / Фото Ameen Deen
В интерьере использовали традиционное тропическое растение – бамбук. Его собрали и обработали местные жители. К тому же бамбук является экологическим и устойчивым материалом.
В интерьере использовали традиционный тропический стиль / Фото Ameen Deen
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