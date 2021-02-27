Ангар превратили в уютный дом с современным интерьером в стиле лофт. В нем получилось сделать очень красивый дизайн.

Стиль лофт предполагает использование для помещений нежилого фонда: старых заводов, недостроенных многоэтажек и тому подобное. Жилье в старом ангаре также является примером стиля лофт.

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Из старого ангара сделали дом / Фото Lofdesigne

Снаружи дом покрасили в цвет темного дерева. Особую атмосферу добавляют огоньки, которые видны сквозь большие окна. У входа есть небольшая терраса, на которой можно обедать или принимать гостей.



Интерьер дома в ангаре / Фото Lofdesigne

Панорамные окна задают тон всему помещению. Они пропускают много естественного света и позволяют любоваться окрестностями.



Стены белого цвета / Фото Lofdesigne

В интерьере использовали преимущественно белый цвет. Им покрасили кирпичные стены между комнатами, деревянные несущие стены. Также здесь немало мебели белого цвета. Белый цвет есть и в санузлах.



Белая мебель в ванной комнате / Фото Lofdesigne

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Общую атмосферу дополняет деревянный пол. Стиль лофт в этом доме сильно выигрывает благодаря несущим деревянным балкам и металлическим конструкциям.



Интерьер в ангаре / Фото Lofdesigne