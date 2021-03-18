В этом доме живут дизайнеры. В интерьере царит творческая атмосфера и традиционный лофтовый дух свободы.

Жилье сделали в бывшем административном здании. Сначала здесь не было ничего: утепления, коммуникаций и даже достаточного количества естественного освещения.

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Потолок в гостиной имеет высоту 6 метров / Фото The Village

Площадь дома составляет 197 квадратных метров. В помещении поражает высота потолка – 6 метров.

Владельцы и авторы проекта Олег Волосовский и Елена Логвинец из студии дизайна loft buro решили вдохнуть в дом новую жизнь. Уверенности им добавил вид на реку и большое пространство.



Фишкой пространства стала печь-камин / Фото The Village

Проект создавали около 2 лет. В помещении пришлось реконструировать фасады и внутренние помещения, проложить коммуникации, создать террасу и выполнить озеленение.



В доме много антиквариата и арт-объектов / Фото The Village

В интерьере много антиквариата и различных арт-объектов. Фишкой пространства стала гостиная с высоким потолком и камином, декорированным плиткой изумрудного оттенка. Стены в гостиной отделали черной керамикой, изготовленной вручную.



В интерьере много дерева и нержавеющей стали / Фото The Village

Главными материалами в доме стали натуральное дерево, камень и нержавеющая сталь.

В частную зону дома можно попасть через старинные ворота. В этой зоне разместили спальню, гардеробную и ванную комнаты.



Фигурке лошади около 200 лет / Фото The Village

В обоих ванных разместили интересные умывальники – их привезли с Бали. Один из них вырезали из цельного куска мрамора, а второй – из окаменевшего дерева. Чтобы подчеркнуть уникальность раковин, для пола выбрали шестиугольную плитку из натурального сланца.



В частную зону можно попасть через старинные ворота / Фото The Village

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Зона кухни напоминает интерьер ресторана / Фото The Village

В доме много уникальной мебели и декора. Например, трехметровый деревянный стол нашли на авиационном заводе, а в японском шкафу когда-то хранили татами. Фигурке лошади, расположенной в центре лофта уже 200 лет, а светильник над обеденным столом является арт-объектом, который придумал владелец дома.