В этом доме живет девушка, которая любит уют и яркий декор. Увлечение переросло в то, что теперь ее дом имеет собственный блог и почти полмиллиона поклонников.

Мажена Маридеко – хозяйка этого невероятного дома в стиле хюгге. Она живет в Варшаве, Польша. Мажена демонстрирует яркие кадры из жизни в своем доме на странице в Instagram.

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В интерьере использовали много искусственного меха, плетеных покрывал. Стены в доме преимущественно белые, а пол – цвета натурального дерева. В декоре преобладают коричневые и светло-серые оттенки. Здесь много гирлянд, лампочек, свечей и псевдокаминов.

Хозяйка показывает, как украсить уголки разных комнат в стиле хюгге. Это можно увидеть на видео "до" и "после".

Двор дома также украшен гирляндами, инсталляциями и пледами. Здесь создали уютный уголок для отдыха с плетеными креслами.

Входные двери в дом украсили фонарями, живыми елками и гирляндами.

На стенах развесили много постеров. Здесь, как и везде в доме, поставили живую хвою. Одним из основных элементов декора является свет. Гирлянды, свечи, небольшие лампы, фонари – все это создает невероятный уют и делает интерьер неповторимым.