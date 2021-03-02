Хата-мазанка: дом украинского архитектора победил на международном конкурсе
На всемирно известном конкурсе IIDA 2020 Global Excellence Awards в одной из номинаций победил дом украинского архитектора Сергея Махно. В помещении объединили традиционный украинский и японский стили.
Источник:IIDA 2020 Global Excellence Awards
Этот проект называется "Дом Шкруба". Его автором и владельцем является известный украинский архитектор Сергей Махно. Дом площадью 370 квадратных метров расположен в селе Козин, что в Киевской области.
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Дом Шкруба построен в стиле хаты-мазанки / Фото Студия Махно
Архитектор сделал реконструкцию здания в 2019 году и живет там со своей семьей. В этом доме воспитывают 3 сыновей: Хикару, Тадао и Ивана.
Дом является прототипом украинской хаты-мазанки. Его крыша покрыта камышом, а стены отделаны глиной в той же технике, которую использовали в украинских сельских домах.
В доме использовали японскую философию ваби-саби / Фото Студия Махно
Также в строительстве использовали японскую философию ваби-саби. Основной идеей ваби-саби является поиск гармонии и красоты в неидеальных вещах.
Также в доме представлена коллекционная и авторская керамика семьи Махно.
Дом Шкруба победил в категории "Большие резиденции".
Стены дома отделаны глиной / Фото Студия Махно
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Что было раньше
- в 2020 году дом получил победу в номинации "Профессиональный дизайн интерьера". Эта победа стала первой для украинцев в конкурсе International Design Awards.
- Также дом выигрывал главный приз премии A' Design & Competition, гран-при украинского конкурса "Интерьер года" и попал в лонглист Dezeen Awards 2020.
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