На всемирно известном конкурсе IIDA 2020 Global Excellence Awards в одной из номинаций победил дом украинского архитектора Сергея Махно. В помещении объединили традиционный украинский и японский стили.

Этот проект называется "Дом Шкруба". Его автором и владельцем является известный украинский архитектор Сергей Махно. Дом площадью 370 квадратных метров расположен в селе Козин, что в Киевской области.

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Дом Шкруба построен в стиле хаты-мазанки / Фото Студия Махно

Архитектор сделал реконструкцию здания в 2019 году и живет там со своей семьей. В этом доме воспитывают 3 сыновей: Хикару, Тадао и Ивана.

Дом является прототипом украинской хаты-мазанки. Его крыша покрыта камышом, а стены отделаны глиной в той же технике, которую использовали в украинских сельских домах.



В доме использовали японскую философию ваби-саби / Фото Студия Махно

Также в строительстве использовали японскую философию ваби-саби. Основной идеей ваби-саби является поиск гармонии и красоты в неидеальных вещах.

Также в доме представлена ​​коллекционная и авторская керамика семьи Махно.

Дом Шкруба победил в категории "Большие резиденции".



Стены дома отделаны глиной / Фото Студия Махно

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