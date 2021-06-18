Дом-самолет, который затерялся в оливковых садах Греции: фото минималистичного проекта

Дом имеет 4 невероятные террасы, бассейн и сад с каждой стороны. Он был создан для пары ценителей искусства. При строительстве авторы выбрали сознательное использование материалов и современные технологии, которые этому способствовали. Смотрите фото проекта.

KHI House & Art Space расположен в оливковой роще на юге Пелопоннеса. Проект создан единственной сплошной брыжеечной стеной, которая обрамляет внутренние дворики на конце каждого "крыла" здания.

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Х-образный массив делит участок на четыре отдельные участки, обеспечивая садам изменчивое затенение в течение дня.

Генплан дома / Фото archdaily.com

KHI сочетает в себе два экстремальных приемы, дополняющие друг друга – внутренние дворики, обеспечивающие медитативное ограждения, и западное крыло и крышу, которые наоборот обеспечивают беспрепятственный панорамный вид на море, – говорит Тео Сарантоглу Лалис.

Вход в здание / Фото archdaily.com

Поверхность стены декорирована литой бетонной рябью, амплитуда которой уменьшается по длине фасада. Ход солнца создает игру теней в течение дня. Стена выступает фоном для теней деревьев.

Вот это вид! / Фото archdaily.com

KHI был разработан архитекторами из Лондона и Брюсселя – Тео Сарантоглу Лалисом и Дорой Свейда. Высота проекта ограничена наиболее высокой точкой окружающих оливковых деревьев, но сохраняет при этом панорамный вид на море с террасы на крыше. Выкопанную землю еще раз применили, чтобы создать конический переход: это позволяет "мягче" интегрировать проект в аграрный ландшафт.

Выход на террасу / Фото archdaily.com

Западное крыло содержит зоны общего пользования, а также большое отверстие в сторону моря и южной террасы. Каждая комната внутри расширена террасой и внутренним двориком. Стена комнаты выступает наружу и создает обрамление для лимонного дерева. Отсутствие углов и визуальная непрерывность стен расширяют пространство.

Терраса с лимонным деревом / Фото archdaily.com

KHI был заказан парой коллекционеров искусства и объединяет элементы типологии галереи с монастырской типологией закрытых садов, – отмечает автор проекта.

Кухня с выходом к бассейну / Фото archdaily.com

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Терраса с бассейном и лежаками / Фото archdaily.com

Проект был построен местными подрядчиками при поддержке LASSA с цифрового проектирования и изготовления нестандартных деталей. Архитекторы сотрудничали с компанией, специализирующейся на изделиях из полистирола.

Полистирол – продукт полимеризации стирени. Производят из жидкой стирени, исходным сырьем для которого является нефть и каменный уголь. Твердое, упругое, бесцветное, прозрачное, гибкое и негигроскопичное вещество.

Душ под открытым небом у лимонного дерева. Невероятно! / Фото archdaily.com

Эта стратегия позволила проводить производство за пределами площадки с помощью цифровой резки горячим проводом таких важных конструктивных элементов, как бетонная опалубка. Она используется для литья брыжеечной стены. Таким же способом сделали специальные осветительные элементы, содержащиеся в потолке, ландшафтные формы, а также предметы мебели на заказ.

Экстерьер дома / Фото archdaily.com

Легкость опалубки позволила облегчить транспортировку и монтаж. Всю опалубку перерезали на листья и повторно использовали как изоляцию для стен и потолка. Такой способ позволил минимально использовать промышленно произведенные строительные детали. В проекте было использовано бетон и тераццо местного производства.

Окно с видом на горы / Фото archdaily.com