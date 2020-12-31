Его можно подарить на Новый год: как выглядит дом площадью 6 метров, в котором есть все
Многие люди в Европе увлекаются миниатюрными домами на колесах. И, хотя законы большинства стран не позволяют жить в них постоянно, некоторые решаются поменять привычную квартиру на мини-дом. Так сделала владелица крошечного дома во Франции.
Законы часто строго ограничивают площадь таких домов, потому дизайнерам и архитекторам приходится помещать в крошечное пространство все необходимое. О доме площадью 6 квадратных метров во Франции сообщает Novate.
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Жилье сделали в трейлере / Фото Novate
Владелица небольшого клочка земли в департаменте Мен и Луара решила приобрести дом на колесах вместо привычного жилья. Это позволяет избежать проблем с ипотекой и огромных выплат за жилье. Проект дома был сделан компанией Baluchon, которая специализируется на производстве крошечных помещений.
В этом доме можно даже принимать гостей / Фото Novate
За основу дома взяли двухколесный прицеп – закон позволяет жить в таком. Ценой максимально допустимой высоты дизайнерам удалось разместить в доме все необходимое.
При входе в дом расположена гостиная. Основным предметом интерьера в ней является диван со встроенными ящиками для хранения. Также здесь разместили узкий стол, который служит одновременно обеденной зоной и рабочим местом.
Все сделано очень компактно / Фото Novate
В доме нет шкафов – вместо них сделали открытые стеллажи, чтобы сэкономить место.
Кухню оборудовали по всем правилам. Здесь есть небольшой гарнитур со встроенной мойкой, духовой шкаф и мини-холодильник.
В диване сделали встроенные тумбы для вещей / Фото Novate
В доме есть крошечная ванная комната, где даже можно принять душ с горячей водой.
В маленькой кухне есть все для приготовления любимых блюд / Фото Novate
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На чердаке сделали зону спальни. Сюда приходится подниматься по лестнице. Владелица живет здесь вдвоем со своей кошкой.
Спальня расположена на втором этаже / Фото Novate
Крышу покрасили в зеленый цвет, чтобы дом гармонично смотрелся на фоне природы вокруг.
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