Многие люди в Европе увлекаются миниатюрными домами на колесах. И, хотя законы большинства стран не позволяют жить в них постоянно, некоторые решаются поменять привычную квартиру на мини-дом. Так сделала владелица крошечного дома во Франции.

Законы часто строго ограничивают площадь таких домов, потому дизайнерам и архитекторам приходится помещать в крошечное пространство все необходимое. О доме площадью 6 квадратных метров во Франции сообщает Novate .

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Жилье сделали в трейлере / Фото Novate

Владелица небольшого клочка земли в департаменте Мен и Луара решила приобрести дом на колесах вместо привычного жилья. Это позволяет избежать проблем с ипотекой и огромных выплат за жилье. Проект дома был сделан компанией Baluchon, которая специализируется на производстве крошечных помещений.



В этом доме можно даже принимать гостей / Фото Novate

За основу дома взяли двухколесный прицеп – закон позволяет жить в таком. Ценой максимально допустимой высоты дизайнерам удалось разместить в доме все необходимое.

При входе в дом расположена гостиная. Основным предметом интерьера в ней является диван со встроенными ящиками для хранения. Также здесь разместили узкий стол, который служит одновременно обеденной зоной и рабочим местом.



Все сделано очень компактно / Фото Novate

В доме нет шкафов – вместо них сделали открытые стеллажи, чтобы сэкономить место.

Кухню оборудовали по всем правилам. Здесь есть небольшой гарнитур со встроенной мойкой, духовой шкаф и мини-холодильник.



В диване сделали встроенные тумбы для вещей / Фото Novate

В доме есть крошечная ванная комната, где даже можно принять душ с горячей водой.



В маленькой кухне есть все для приготовления любимых блюд / Фото Novate

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На чердаке сделали зону спальни. Сюда приходится подниматься по лестнице. Владелица живет здесь вдвоем со своей кошкой.



Спальня расположена на втором этаже / Фото Novate