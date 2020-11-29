Дом наизнанку: в Словакии разобрали здание, чтобы сделать потрясающий интерьер в новостройке
Если вы увидите этот небольшой загородный дом неподалеку от Братиславы, он может показаться вам простым и слишком незаметным. Однако ему есть чем поразить гостей внутри: здесь сделали очень оригинальный интерьер.
Про впечатляющий интерьер загородного дома сообщает Dezeen.
Интересно: Их знает каждый: 5 самых известных стульев в мире
Внешне дом выглядит довольно просто / Фото Dezeen
Проект назвали Дом V – ведь здание имеет крышу в форме этой буквы. Идея принадлежит словацкому архитектору Мартину Скочеку.
Дом с покатой крышей воспроизводит форму традиционных сельскохозяйственных зданий на окраине Братиславы.
Стеклянные стены создают великолепную панораму / Фото Dezeen
В доме живет семья из 4 человек. Его площадь составляет 185 квадратных метров.
Окна спальни с видом на сад / Фото Dezeen
Внимание здесь сразу привлекает открытая гостиная с кирпичной отделкой стен. В задней части открытого пространства разместили кухню. Важнейшим элементом в ней является большой остров из нержавейки.
В кухонном блоке открытый деревянный потолок. С ним перекликаются дубовые шкафы для хранения посуды.
На стенах висят картины современных авторов / Фото Dezeen
Необычно: Флорариум в интерьере: как гармонично совместить растения
Часть стен в доме – стеклянные. Сквозь них видно двор и старинные здания вокруг. Во всех помещениях сделали однотонный светлый пол. Он прекрасно оттеняет красный кирпич на стенах.
Ванная является одной из самых привлекательных комнат в доме / Фото Dezeen
Особое внимание привлекает ванная комната. Отдельно стоящая ванна расположена под окнами в потолке. Это делает интерьер уникальным и привлекательным.
В некоторых комнатах сделали два уровня / Фото Dezeen
Поделиться новостью