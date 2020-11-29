Если вы увидите этот небольшой загородный дом неподалеку от Братиславы, он может показаться вам простым и слишком незаметным. Однако ему есть чем поразить гостей внутри: здесь сделали очень оригинальный интерьер.

Про впечатляющий интерьер загородного дома сообщает Dezeen .

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Внешне дом выглядит довольно просто / Фото Dezeen

Проект назвали Дом V – ведь здание имеет крышу в форме этой буквы . Идея принадлежит словацкому архитектору Мартину Скочеку .

Дом с покатой крышей воспроизводит форму традиционных сельскохозяйственных зданий на окраине Братиславы.



Стеклянные стены создают великолепную панораму / Фото Dezeen

Здание возвели на месте старого фермерского дома , который разобрали кирпич за кирпичом . Строительный материал не выбросили – им отдела ли стены Дома V .

В доме живет семья из 4 человек. Его п лощадь составляет 185 квадратных метров .



Окна спальни с видом на сад / Фото Dezeen

Внимание здесь сразу привлекает открытая гостиная с кирпичной отделкой стен . В задней части открытого пространства разместили кухню. Важнейшим элементом в ней является большой остров из нержавейки .

В кухонном блоке открытый деревянный потолок . С ним перекликаются дубовые шкафы для хранения посуды .



На стенах висят картины современных авторов / Фото Dezeen

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Часть стен в доме – стеклянные. Сквозь них видно двор и старинные здания вокруг . Во всех помещениях сделали однотонный светлый пол . Он прекрасно оттеняет красный кирпич на стенах.



Ванная является одной из самых привлекательных комнат в доме / Фото Dezeen

Особое внимание привлекает ванная комната. Отдельно стоящая ванна расположена под окнами в потолке . Это делает интерьер уникальным и привлекательным.