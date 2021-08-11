Дом мечты: ключевые бюджетные советы, которые сделают дом идеальным

Дом должен быть местом, куда хочется возвращаться, это всегда об уюте и комфорте. Чтобы превратить дом или квартиру в место силы не всегда нужны большие средства.

К каждому процессу следует подходить взвешенно и уделять максимум внимания мелким деталям. Дом делают особенным прежде всего ощущения, которые возникают, когда вы переступаете порог.

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Каждая комната выполняет определенную важную функцию, но также важно сделать интерьер максимально уютным и комфортным.

Создайте свой дом

При проектировании дизайна нужно учитывать последние модные тенденции и советы дизайнеров, но вместе с тем ключевыми должны стать ваши личные ощущения.

В дизайне интерьеров каждый имеет иметь возможность создать собственный идеальный дом. Ваш дом – это место, где вы проводите большую часть своего времени, поэтому пространство должно отражать вас,

– отмечает дизайнер Ванесса Арбутнот.

Иногда стоит создать свой собственный дизайн и сделать дом особенным / Фото Іdealhome

Старое на новое

В каждом доме всегда есть несколько вещей, которые требуют обновления или замены. Однако когда бюджет небольшой, не стоит отказываться от мечты создать уютный дом. Реставрировать старую лампу или изменить какие-то детали в кухне можно собственными силами. К примеру, в старом диване можно заменить обшивку и докупить подушки. Вторая жизнь для любимых вещей​ / Фото Іdealhome

Смелые краски

Времена строгих правил окрашивания прошли, ключ к удачному дизайну интерьера сегодня – выбрать краску, которая вам подходит. Больше нет правил покраски дверных рам, плинтусов и потолков в ярко белый цвет.

Следует всегда выбирать особые цвета​ / Фото Іdealhome

Фирменный аромат дома

Стоит взять на заметку гостиничный стиль и придать своему дому фирменного аромата. Невероятно, насколько это может изменить ощущение дома. Роскошные отели выбирают ключевые ароматы, которые затем ассоциируются с этим местом. Такого эффекта можно достичь с помощью ароматических свечей, рассеивателей и эфирных масел.

Ощущение дома имеет возникать как только проходите через дверь​ / Фото Іdealhome