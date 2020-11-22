Дом, который дышит: как выглядит резиденция именитого архитектора в Калифорнии – фото
В этом доме почти нет сплошных стен. Здесь использовали деревянные экраны для создания микроклимата и высадили много растений.
Про экологический дом в Санта-Монике, штат Калифорния сообщает Inhabitat.
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Деревянные панели создают собственный микроклимат / Фото Inhabitat
Архитектор Дэвид Монтальба, основатель агентства Montalba Architects, построил эту резиденцию для своей семьи. Площадь дома составляет 1660 квадратных метров.
Внутренний дворик защищает жителей от посторонних глаз / Фото Inhabitat
Основным в концепции дома стал вертикальный внутренний дворик. Его фасад сделан из подвижных деревянных экранов. Когда на улице жарко, экраны охлаждают температуру внутри.
Учитывая размер участка и соседство, самой большой проблемой было убедиться, что мы не чрезмерно застроили участок, но и сохранили определенный уровень конфиденциальности с нашими непосредственными соседями, – сказал Монтальба.
Панорамные окна наполняют дом светом / Фото Inhabitat
Нижний этаж выполнили из бетона. Он стал своеобразной опорой и объединил все уровни дома.
Вертикальный внутренний дворик связывает между собой все помещения. Внимание привлекают пышно озелененные балконы, соединенные мостом.
Интерьер в светло-коричневых оттенках / Фото Inhabitat
В интерьере преобладают мягкие, естественные цвета. Окна до пола позволяют наслаждаться видом и не тратить лишней энергии на освещение.
На террасах высадили немало зеленых растений / Фото Inhabitat
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В доме все сделано на основе энергоэффективных технологий. В частности здесь есть солнечные панели, обеспечивающие здание электроэнергией. В доме установили систему сбора дождевой воды, и отдельную систему охлаждения.
Ванная комната словно расположена в саду / Фото Inhabitat
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