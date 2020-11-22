В этом доме почти нет сплошных стен. Здесь использовали деревянные экраны для создания микроклимата и высадили много растений.

Про экологический дом в Санта-Монике, штат Калифорния сообщает Inhabitat .

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Деревянные панели создают собственный микроклимат / Фото Inhabitat

Архитектор Дэвид Монтальба , основатель агентства Montalba Architects , построил эту резиденцию для своей семьи. Площадь дома составляет 1660 квадратных метров .



Внутренний дворик защищает жителей от посторонних глаз / Фото Inhabitat

Основным в концепции дома стал вертикальный внутренний дворик . Его фасад сделан из подвижных деревянных экранов . Когда на улице жарко, экраны охлаждают температуру внутри.

Учитывая размер участка и соседство, самой большой проблемой было убедиться, что мы не чрезмерно застроили участок, но и сохранили определенный уровень конфиденциальности с нашими непосредственными соседями, – сказал Монтальба.



Панорамные окна наполняют дом светом / Фото Inhabitat

Нижний этаж выполнили из бетона . Он стал своеобразной опорой и объединил все уровни дома.

Вертикальный внутренний дворик связывает между собой все помещения. Внимание привлекают пышно озелененные балконы, соединенные мостом .



Интерьер в светло-коричневых оттенках / Фото Inhabitat

В интерьере преобладают мягкие, естественные цвета . Окна до пола позволяют наслаждаться видом и не тратить лишней энергии на освещение .



На террасах высадили немало зеленых растений / Фото Inhabitat

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В доме все сделано на основе энергоэффективных технологий . В частности здесь есть солнечные панели , обеспечивающие здание электроэнергией. В доме установили систему сбора дождевой воды , и отдельную систему охлаждения .