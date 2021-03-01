Путешественники из Лондона осуществили давнюю мечту и переделали микроавтобус в стильное и комфортное жилье. Рассказываем о том, как им это удалось.

Макс и Иоанна – пара путешественников, которые переехали в Лондон из Молдовы и Румынии соответственно. Отчаянные искатели приключений путешествуют на велосипедах, живут в палатках и наслаждаются жизнью.

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Так автобус выглядел до реконструкции / Фото instagram.com/penguin.escape

Макс и Иоанна 2 года мечтали приобрести авто и сделать из него дом на колесах. Незадолго до пандемии их мечта осуществилась.

Путешественники купили микроавтобус Volkswagen Crafter и теперь переделывают и совершенствуют его все время. Дом на колесах называется Пират.



В доме на колесах сделали уютный интерьер / Фото instagram.com/penguin.escape

В задней части автомобиля было одно окно. Иоанна пошутила, что машина похожа на пирата с одним глазом. Так и появилось название для дома.

Путешественники начали переделывать авто, чтобы путешествовать и жить в нем в период пандемии.

Видеоэкскурсия по дому на колесах:

В микроавтобусе удалось сделать кухню с холодильником, мойкой и плитой, душевую кабину, спальную зону и полки для хранения вещей.

Душевая кабина в микроавтобусе:

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