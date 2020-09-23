Дом из пивных банок: фото интерьера, владельцы которого получат пожизненный запас пива
Ветеран военно-морских сил США украсил свой дом тысячами банок от пива, которое пил до самой смерти. Здесь не найдете ни обоев, ни краски на стенах – каждый сантиметр покрыт пивными банками.
Дом расположен во Флориде, США. Стоимость такой диковинки составляет более 100 000 долларов, сообщает Kxxv.
Вам будет интересно: Ни капли декора: в Швейцарии построили частный дом со строгим дизайном
На стенах нет обоев / Фото Food&Wine
Почти все 250 квадратных метров жилья покрывают банки от пива. Неудивительно, что ему дали название "Дом Будвайзер".
Внешне строение выглядит обычно, даже несмотря на наклейку с логотипом пива на дверях. Но как только вы откроете дверь – попадаете в мир, где каждый сантиметр покрыт пивными банками.
Банки почти на всех поверхностях в кухне / Фото Food&Wine
Банки на потолке, на стенах, в кухне и в гардеробных. Их нет только в ванных комнатах, и это кажется настолько странным, что почти нервирует – так шутят агенты по недвижимости.
Владелец собирал такую коллекцию на протяжении 16 лет. Нужно отметить, что все это пиво он употребил самостоятельно.
На фото сложно передать впечатления от визита в дом / Фото Food&Wine
Под "пивными обоями" стены покрыты тонким слоем алюминия.
Владельцем необычного дома был ветеран МВД США Майкл Амелотт. После его смерти дом выставили на продажу.
В спальне тоже нестандартный декор / Фото Food&Wine
Компания "Будвайзер" заявила в своем аккаунте в Twitter, что подарит новому владельцам годовой запас пива, если те сохранят в доме пивной декор.
"Пивного" декора нет только в ванных комнатах / Фото Food&Wine
Похоже: Таинственная атмосфера и много зелени: в Киеве открыли бар со стильным интерьером
Впоследствии появилась информация, что "Дом Будвайзер" таки приобрели новые владельцы. Тогда производитель пива сделал еще более выгодное предложение: новые хозяева получат холодильник с "вечным" запасом этого продукта, пока будут сохранять в доме оригинальный декор из банок.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке
-
Камин в стиле Loft: пример размещения электрокамина в интерьере10 сентября , 12:41
-
Что нужно знать при выборе электрокамина: ответы специалиста на самые популярные вопросы17 сентября , 19:48
-
Ночлег в замке: как выглядит отель в Украине, где можно пожить в королевских апартаментах17 сентября , 15:17