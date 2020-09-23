Ветеран военно-морских сил США украсил свой дом тысячами банок от пива, которое пил до самой смерти. Здесь не найдете ни обоев, ни краски на стенах – каждый сантиметр покрыт пивными банками.

Дом расположен во Флориде, США. Стоимость такой диковинки составляет более 100 000 долларов, сообщает Kxxv.

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На стенах нет обоев​ / Фото Food&Wine

Почти все 250 квадратных метров жилья покрывают банки от пива. Неудивительно, что ему дали название "Дом Будвайзер".

Внешне строение выглядит обычно, даже несмотря на наклейку с логотипом пива на дверях. Но как только вы откроете дверь – попадаете в мир, где каждый сантиметр покрыт пивными банками.



Банки почти на всех поверхностях в кухне / Фото Food&Wine

Банки на потолке, на стенах, в кухне и в гардеробных. Их нет только в ванных комнатах, и это кажется настолько странным, что почти нервирует – так шутят агенты по недвижимости.

Владелец собирал такую ​​коллекцию на протяжении 16 лет. Нужно отметить, что все это пиво он употребил самостоятельно.



На фото сложно передать впечатления от визита в дом / Фото Food&Wine

Под "пивными обоями" стены покрыты тонким слоем алюминия.

Владельцем необычного дома был ветеран МВД США Майкл Амелотт. После его смерти дом выставили на продажу.



В спальне тоже нестандартный декор / Фото Food&Wine

Компания "Будвайзер" заявила в своем аккаунте в Twitter, что подарит новому владельцам годовой запас пива, если те сохранят в доме пивной декор.



"Пивного" декора нет только в ванных комнатах​ / Фото Food&Wine

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Впоследствии появилась информация, что "Дом Будвайзер" таки приобрели новые владельцы. Тогда производитель пива сделал еще более выгодное предложение: новые хозяева получат холодильник с "вечным" запасом этого продукта, пока будут сохранять в доме оригинальный декор из банок.

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