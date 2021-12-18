Итальянская компания Ceramiche Refin представила новенькую линию плитки. Она похожа на традиционные фрески и создает легкую и нежную атмосферу.

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Итальянская утонченность / Фото Dezeen

Коллекция Affrescati – это эхо техники настенной живописи, которая имеет величественную вековую историю. Благодаря этому просторы, в которых будет использована плитка, будут изящными и привлекательными.

Неповторимые цвета / Фото Dezeen

Дизайнеры воспроизвели цвета аутентичных фресок. Команда долгое время изучала фрески и искусство, чтобы воплотить в плитке их дух и неповторимость.

Гармония оригинальности и традиций / Фото Dezeen

В ходе десятков экспериментов удалось создать плитку с трехмерной поверхностью и характеристиками "тысячелетнего наследия". Впечатляющий результат поможет в дальнейшем создавать интерьеры, от созерцания которых будет тяжело оторваться.