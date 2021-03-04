Этот дом предназначен для медленного и спокойного отдыха. Он расположен в приморском городке Пуэрто-Эскондидо, что в Мексике.

Основу дома составляет бетонная конструкция, хотя визуально это дом напоминает полностью деревянный. Проект под названием Casa Cova был создан архитектурной фирмой Anonimous.

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С внешней стороны дом выглядит очень просто / Фото Dezeen

Соломенная крыша и скромные размеры с внешней стороны делают дом похожим на хижину в деревне. Однако это ощущение обманчиво – за скромный фасадом скрыт роскошный дом для отдыха.



В стенах сделали маленькие отверстия для вентиляции / Фото Dezeen

Основными материалами для строительства Casa Cova стали бетон, дерево и сухие пальмовые листья. Этот дом предназначен для отдыха двух семей.



В интерьере использовали много дерева / Фото Dezeen

Площадь дома составляет 1287 квадратных метров. Пространство дома состоит из основного помещения и двух рукавов, тянущиеся к морю.

В центральном помещении расположена общественная зона, а в рукавах – спальни для семей.

Для того чтобы избежать затопления во время возможного наводнения, дом подняли над землей на 1,5 метра. В бетонных стенах сделали крошечные квадратные отверстия, обеспечивающие поперечную вентиляцию.



Дом имеет П-образную форму / Фото Dezeen

Однако отверстия имеют не только практическое значение. Благодаря им в дом попадает свет – его узоры динамично меняются в течение дня.



Вид на роскошный дом сверху / Фото Dezeen

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В центральной зоне дома расположили гостиную, обеденную зону и бар. В основу проекта был положен большой бассейн, к которому есть выходы из всех комнат.



Во внутренних двориках есть зоны для релакса / Фото Dezeen