Дерево и солома: как выглядит интерьер просторного дома на берегу океана – фото
Этот дом предназначен для медленного и спокойного отдыха. Он расположен в приморском городке Пуэрто-Эскондидо, что в Мексике.
Источник:Dezeen
Основу дома составляет бетонная конструкция, хотя визуально это дом напоминает полностью деревянный. Проект под названием Casa Cova был создан архитектурной фирмой Anonimous.
Интересно Не платить за отопление: в Финляндии начали строить дома будущего
С внешней стороны дом выглядит очень просто / Фото Dezeen
Соломенная крыша и скромные размеры с внешней стороны делают дом похожим на хижину в деревне. Однако это ощущение обманчиво – за скромный фасадом скрыт роскошный дом для отдыха.
В стенах сделали маленькие отверстия для вентиляции / Фото Dezeen
Основными материалами для строительства Casa Cova стали бетон, дерево и сухие пальмовые листья. Этот дом предназначен для отдыха двух семей.
В интерьере использовали много дерева / Фото Dezeen
Площадь дома составляет 1287 квадратных метров. Пространство дома состоит из основного помещения и двух рукавов, тянущиеся к морю.
В центральном помещении расположена общественная зона, а в рукавах – спальни для семей.
Для того чтобы избежать затопления во время возможного наводнения, дом подняли над землей на 1,5 метра. В бетонных стенах сделали крошечные квадратные отверстия, обеспечивающие поперечную вентиляцию.
Дом имеет П-образную форму / Фото Dezeen
Однако отверстия имеют не только практическое значение. Благодаря им в дом попадает свет – его узоры динамично меняются в течение дня.
Вид на роскошный дом сверху / Фото Dezeen
Поражает 60 стульев за 3 дня: безумный эксперимент от британского дизайнера
В центральной зоне дома расположили гостиную, обеденную зону и бар. В основу проекта был положен большой бассейн, к которому есть выходы из всех комнат.
Во внутренних двориках есть зоны для релакса / Фото Dezeen
Зоны со спальнями соединены между собой внутренними двориками. В них можно проводить время на свежем воздухе, лежа в гамаках.
Поделиться новостью