Супруги приобрели участок на Гавайях, где построили дом для отдыха и восстановления. Помещение напоминает избушку в деревне: здесь нет дверей, а через огромные окна можно наслаждаться природой острова.

Источник: House Beautiful

Проект выполнили архитекторы студии Walker Warner Architects из Сан-Франциско. Имение занимает три четверти гектара.

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Интерьер сделали максимально открытым / Фото House Beautiful

Под домом расположены поля черной лавы, которая оказалась здесь после извержения вулкана Хуалалая в 1801 году. Архитектура здания также переходит и течет, словно раскаленная лава.

В главном здании разместили столовую, кухню и гостиную. Оно напоминает традиционный гавайский дом с соломенной травяной крышей.



Терраса с видом на океан / Фото House Beautiful

Также на территории построили отдельные гостевые дома. Это имение напоминает небольшую гавайскую деревню.

Здесь даже нет формальной входной двери. В здания можно попасть через большие панорамные окна.

Хозяева хотели как можно больше времени проводить на свежем воздухе, поэтому дом фактически соединен с природой вокруг. Во всех ванных комнатах есть открытый душ, который расположен почти на улице.



Из окон дома можно любоваться природой вокруг / Фото House Beautiful

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Стены главного здания сделаны из цемента, покрытого кораллами. Двери и окна изготовили из дуба, а потолок отделали красным кедром. Эти материалы очень устойчивы к гавайской погоде, а еще – к распространенным здесь термитам.



Бассейн, в который садится солнце / Фото House Beautiful

Интересным решением стал бассейн во внутреннем дворике. Его установили на оси солнцестояния, и в этот день солнце садится прямо в центр воды.