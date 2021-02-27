Мечта детей и взрослых: 3 потрясающих дома на дереве – фото, видео
Взрослые также хотят иметь дом на дереве. Они делают их большими и стильными, а некоторые даже бьют мировые рекорды.
Источник:Novate
Если вы в детстве мечтали иметь домик на дереве, но не могли, не нужно отчаиваться. Рассказываем о стильных и больших домах между деревьев для взрослых.
Интересно Поглотила природа: как выглядит заброшенная рыбацкая деревня в Китае
Огромный дом в США
Трудно представить, что это домик на дереве / Фото Novate
Он расположен в Кроссвиле. Его признали самым большим домом на дереве в мире.
Дом полностью сделан из дерева, здесь есть несколько этажей, на которые ведет деревянная лестница.
Смотрите видео о крупнейшем в мире доме на дереве:
Летающая тарелка в Швеции
Вы будете удивлены, увидев в лесу такой домик / Фото Novate
В такой необычной конструкции расположен отель. Внутри все тоже имеет космическую тематику: например, кровати и постельное белье с созвездиями.
Смотрите видео, как обустроен дом-НЛО:
Гнездо среди деревьев
Внутри есть все необходимое для комфортного пребывания / Фото Novate
В гнезде также расположен гостиничный номер. Внутри он является довольно комфортным. Там может разместиться 4 человека. С кровати можно наблюдать за природой вокруг сквозь круглые отверстия.
Актуально Акцентная стена в интерьере: стильное решение для современных квартир
Как жить в гнезде, смотрите на видео:
Поделиться новостью