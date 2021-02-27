Взрослые также хотят иметь дом на дереве. Они делают их большими и стильными, а некоторые даже бьют мировые рекорды.

Если вы в детстве мечтали иметь домик на дереве, но не могли, не нужно отчаиваться. Рассказываем о стильных и больших домах между деревьев для взрослых.

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Трудно представить, что это домик на дереве / Фото Novate

Он расположен в Кроссвиле. Его признали самым большим домом на дереве в мире.

Дом полностью сделан из дерева, здесь есть несколько этажей, на которые ведет деревянная лестница.

Смотрите видео о крупнейшем в мире доме на дереве:

Летающая тарелка в Швеции



Вы будете удивлены, увидев в лесу такой домик / Фото Novate

В такой необычной конструкции расположен отель. Внутри все тоже имеет космическую тематику: например, кровати и постельное белье с созвездиями.

Смотрите видео, как обустроен дом-НЛО:

Гнездо среди деревьев



Внутри есть все необходимое для комфортного пребывания / Фото Novate

В гнезде также расположен гостиничный номер. Внутри он является довольно комфортным. Там может разместиться 4 человека. С кровати можно наблюдать за природой вокруг сквозь круглые отверстия.

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