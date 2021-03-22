В этом роскошном доме живут супруги с 2 маленькими детьми. Владельцы мечтали иметь много естественного света и разумное планирование в своем доме.

Жилье расположено в городе Бальмейн, что в Австралии. Перепланировкой и ремонтом занимались специалисты студии Carter Williamson Architects.

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Панорамные окна обеспечивают достаточное количество естественного света / Фото Dezeen

К оригинальному дому добавили 2-й этаж. На 1-м этаже сделали застекленные двери высотой от пола до потолка – они обеспечивают оптимальный уровень освещенности.



Интерьер дома в Австралии / Фото Dezeen

Проект назвали Screen House ("Дом с экранами" – перевод 24 канал). По периметру сада архитекторы установили экраны с перфорированными отверстиями, которые пропускают свет. Таким образом они обеспечили конфиденциальность жителей в районе с плотной застройкой.



Кухня с интерьером в черном цвете / Фото Dezeen

Внутри дома сделали немало стен, отделанных черным покрытием "с пузырьками". Они перекликаются с экранами во дворе.



Внутренний двор дома / Фото Dezeen

Особое внимание привлекает стильная ванная комната с асимметричной покатой крышей. Здесь также сделали окна до пола, черные стены и пол, а также добавили деревянные элементы.



Ванная комната с покатой крышей / Фото Dezeen

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В интерьере использовали много деревянных акцентов. Из дерева изготовлены лестницы, оконные рамы, обеденный стол и даже светильники в зоне кухни воспроизводят деревянные мотивы.