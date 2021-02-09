Дом в Риверхенде, штат Нью-Йорк, имеет жилую площадь около 140 квадратных метров. Его полностью напечатали на 3D-принтере.

Компания SQ4D продает объект недвижимости, изготовленный с помощью современных технологий. Объявление о продаже дома появилось на популярном сайте Zillow.

Читайте Памятник коронавирусу: Дубай заказал монумент у всемирно известного украинского скульптора



Дом можно приобрести за 300 000 долларов / Фото Zillow



Интерьер дома, напечатанного на 3D-принтере / Фото Zillow

Для того чтобы напечатать дом, компании потребовалось около 48 часов непрерывной печати. Однако сделать дом за раз было невозможно: печатали детали в течение 8 дней.

В доме есть все необходимое для жизни / Фото Zillow

Стоимость материалов, из которых сделали дом, составляет менее 6 000 долларов.



Жилая площадь составляет около 140 квадратных метров / Фото Zillow

В доме есть 3 спальни, 2 ванные комнаты и даже гараж площадью 70 метров.