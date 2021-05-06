Независимо от технического задания спальни, следует соблюдать главные правила, чтобы она была комфортной и стильной. На просторах интернета существует немало идей, как должна выглядеть современная спальня, однако не забывайте, что это именно ВАША спальня и она должна удовлетворять все ваши потребности. Читайте полезные советы, которые помогут вам при проектировании спальни, от tomkin.design.
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- Чистота интерьера. Чем больше пространства и визуально "чище" комната, тем в ней комфортнее. Вспомните, как приятно просыпаться в отеле, где нет ничего лишнего. Уберите ненужные элементы, оставьте свободными горизонтальные поверхности, не накапливайте интерьер различными материалами.
Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design
- Осторожно с зеркалами. Они могут помочь маленькой темной комнате стать более просторной. Разместите зеркало от пола до потолка в углу у окна. Но не размещайте зеркала напротив или сбоку кровати. Не советуем делать зеркальные шкафы.
Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design
- Забудьте о ярких цвета – чистый синий, зеленый, красный и тому подобные. Сложные и глубокие, натуральные цвета – ваши лучшие помощники. Сделают интерьер стильным и комфортным. Посмотрите на цвета драгоценных камней – изумруд, бирюза, гранат, сапфир, сделайте эти цвета глубокими и приглушенными – получится очень красиво.
Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design
Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design
- Спрячьте шкафы! Шкаф – громоздкий элемент в спальне, особенно в маленькой комнате. Лучше всего – спрятать шкаф (сделать встроенной в нишу и до потолка). Покрасьте ее в цвет стен, или сделайте ее акцентом вместе со стеной (актуально, если шкаф вокруг кровати).
Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design
- Темный интерьер тоже можно сделать уютным ! Главное – помнить, чем меньше комната, тем меньше должно быть темного цвета.
Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design
- Деревянные панели, рейки, мягкие панели – могут быть фишкой интерьера, а могут его испортить. Если вы выбрали панели, то не стоит добавлять других элементов – насыщенных цветных стен, картин, зеркал. Это перегрузит интерьер.
Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design
- Рельеф стен (натуральная окрашена кирпич, или голая стена из бетона) может сделать интерьер очень эффектным и интересным. (Не забываем о правиле о натуральных глубоких цветов и минимум декора).
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Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design
- Текстиль. Даже самый стильный интерьер испортит кровать с цветочками. Обратите внимание на скандинавские спальни, насколько они уютные! Весь секрет в многослойности текстиля. Выбирайте однотонную постель, добавляйте подушки приятных цветов и уютные пледы.
Полезные советы для ремонта спальни / Фото инстаграм tomkin_design