Эту однокомнатную квартиру в Минске начали ремонтировать в начале 2020 года. В квартире почти все было в ужасном состоянии, но новых хозяев это не остановило.

Источник: Onliner

Жители квартиры решили переделать здесь все на свой вкус.

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В квартире был старый и плохой ремонт / Фото Onliner

Перед началом всех работ мы определились с расстановкой мебели и техникой, которую хотели. Вот что мы имели после покупки: хрущевка после капитального ремонта с новыми деревянными стеклопакетами, новой системой канализации и водопровода, металлическими дверями в хорошем состоянии, – рассказывают владельцы.



В квартире сделали небольшую перепланировку / Фото Onliner

Владельцы проводили все работы сами: вечером после работы и в выходные дни.

В квартире сделали перепланировку: выход из ванной комнаты вынесли в коридор. Хозяева самостоятельно поменяли плитку, шпаклевали стены под обои и тому подобное.



Такой стала кухня после ремонта / Фото Onliner

Внимание привлекает встроенный шкаф-кровать – хозяева хотели вместить в одну комнату и зону спальни, и диван. Они самостоятельно сделали чертежи и создали желанную мебель.



Во встроенном шкафу спрятали кровать / Фото Onliner

Кровать можно спрятать в шкаф, и тогда в гостиной появляется свободное пространство.

Владельцы хрущёвки сначала искали все бюджетные варианты декора и строительных материалов, а дальше выбирали из них те, которые нравились. Установкой мебели, натяжных потолков они занимались самостоятельно.

Всего на ремонт и мебель было потрачено 4 месяца и 5300 долларов. Владельцы обновленной квартиры рассказывают, что ремонт стал для них бесценным опытом.