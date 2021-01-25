До и после: пара отремонтировала хрущёвку всего за 5000 долларов – фото интерьеров
Эту однокомнатную квартиру в Минске начали ремонтировать в начале 2020 года. В квартире почти все было в ужасном состоянии, но новых хозяев это не остановило.
Источник: Onliner
Жители квартиры решили переделать здесь все на свой вкус.
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В квартире был старый и плохой ремонт / Фото Onliner
Перед началом всех работ мы определились с расстановкой мебели и техникой, которую хотели. Вот что мы имели после покупки: хрущевка после капитального ремонта с новыми деревянными стеклопакетами, новой системой канализации и водопровода, металлическими дверями в хорошем состоянии, – рассказывают владельцы.
В квартире сделали небольшую перепланировку / Фото Onliner
Владельцы проводили все работы сами: вечером после работы и в выходные дни.
В квартире сделали перепланировку: выход из ванной комнаты вынесли в коридор. Хозяева самостоятельно поменяли плитку, шпаклевали стены под обои и тому подобное.
Такой стала кухня после ремонта / Фото Onliner
Внимание привлекает встроенный шкаф-кровать – хозяева хотели вместить в одну комнату и зону спальни, и диван. Они самостоятельно сделали чертежи и создали желанную мебель.
Во встроенном шкафу спрятали кровать / Фото Onliner
Кровать можно спрятать в шкаф, и тогда в гостиной появляется свободное пространство.
Владельцы хрущёвки сначала искали все бюджетные варианты декора и строительных материалов, а дальше выбирали из них те, которые нравились. Установкой мебели, натяжных потолков они занимались самостоятельно.
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