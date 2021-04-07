Как может измениться санузел после вмешательства специалистов. Посмотрите на чудесные перевоплощения небольших ванных комнат.

Сложно поверить, что на фотографии одна и та же комната. Интересные примеры, как можно изменить заброшенную ванную комнату, смотрите в этом материале.

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#1

Фото санузла к ремонту / фото инстаграм bathrooms_of_insta

Фото санузла после ремонта / фото инстаграм bathrooms_of_insta

Как видим, необязательно менять всю сантехнику, чтобы дизайн стал современным.

#2

Фото санузла к ремонту / фото инстаграм fatstudios

Фото санузла во время ремонтных работ / фото инстаграм fatstudios

Фото санузла после ремонта / фото инстаграм fatstudios

Насколько светлее стала ванная комната с помощью цветового решения. Выглядит очень стильно!

#3

Фото санузла к ремонту / фото инстаграм fatstudios

Фото санузла после ремонта / фото инстаграм fatstudios

Взгляните, какое интересное решение раскладки плитки на потолке ! Окно около отдельностоящей ванны – мечта!

Отделение зоны для ванны с помощью стеклянной перегородки / Фото инстаграм fatstudios

#3

Невероятно интересный орнамент плитки и сочетание цветов в интерьере / Фото инстаграм fatstudios

Комната стала светлее и комфортней с помощью перепланировки. #4

Фото санузла к ремонту / фото инстаграм fatstudios

Фото санузла после ремонта / фото инстаграм fatstudios

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Вышел уютный и стильный санузел с деревянными панелями и теплой подсветкой.

#5

Фото санузла к ремонту / фото инстаграм fatstudios

Фото санузла после ремонта / фото инстаграм fatstudios