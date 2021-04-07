До и после дизайна: 5 невероятных перевоплощений ванной комнаты – фото
Как может измениться санузел после вмешательства специалистов. Посмотрите на чудесные перевоплощения небольших ванных комнат.
Источник:24 канал
Сложно поверить, что на фотографии одна и та же комната. Интересные примеры, как можно изменить заброшенную ванную комнату, смотрите в этом материале.
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#1
Фото санузла к ремонту / фото инстаграм bathrooms_of_insta
Фото санузла после ремонта / фото инстаграм bathrooms_of_insta
#2
Фото санузла к ремонту / фото инстаграм fatstudios
Фото санузла во время ремонтных работ / фото инстаграм fatstudios
Фото санузла после ремонта / фото инстаграм fatstudios
#3
Фото санузла к ремонту / фото инстаграм fatstudios
Фото санузла после ремонта / фото инстаграм fatstudios
Отделение зоны для ванны с помощью стеклянной перегородки / Фото инстаграм fatstudios
#3
Невероятно интересный орнамент плитки и сочетание цветов в интерьере / Фото инстаграм fatstudios
Фото санузла к ремонту / фото инстаграм fatstudios
Фото санузла после ремонта / фото инстаграм fatstudios
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#5
Фото санузла к ремонту / фото инстаграм fatstudios
Фото санузла после ремонта / фото инстаграм fatstudios
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