Makhno Studio проанонсировали свой новый проект Makhno Village Resort – это концепт развлекательного комплекса нового поколения , который может быть расположен неподалеку от Киева, Харькова, Одессы или Каменец-Подольского – там, где он будет нужен. Час за рулем – и вы попадаете в тишину , которую могут нарушить разве птицы, деревья и ветер.

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Выдыхайте. Садитесь в свой автомобиль, выключайте навигатор и поезжайте куда глаза глядят. Верите или нет – дорога приведет вас к Makhno Village Resort.

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

Makhno Village Resort – это пространство для тех, кому нужен перезапуск.

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

Мы знаем, что вы устали. Постоянные пробки, бесконечные высотки и поминутная спешка сделали нас заложниками будней и эмоциональных качелей. Makhno Village Resort приветствует всех беглецов от рутины и стресса. Хотите – приезжайте на день, а хотите – оставайтесь на всю жизнь. Здесь есть все необходимое: глиняные екохаты, теплица, рестораны, спа-комплекс, залы для духовных практик, бассейны и куча тропинок, которые куда-то ведут, – рассказывают архитекторы.

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

Места хватит для всех – Makhno Village Resort может вместить до 100 екохат . Площадь каждой варьируется от 80 до 350 квадратных метров – выбирать вам.

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

Makhno Village Resort – это время, чтобы молчать и дышать.

Проект Makhno Village Resort / Фото Инстаграм Makhno Studio

Инфраструктура комплекса построена таким образом, чтобы помочь его посетителям расслабиться , отпустить обременительные мысли, перевести дыхание и позволить себе роскошь делать все или не делать ничего .

Проект Makhno Village Resort / Фото Инстаграм Makhno Studio

Makhno Village Resort предлагает целый спектр активностей . В теплице, например, можно сажать, собирать смородину и даже спать – там будут находиться специальные номера-капсулы. Можно сходить на йогу, випассану, аюрведу или пробежку по лесным тропинкам. Можно лепить кувшины, слушать трембиту или принять участие в чайной церемонии. Можно провести целый день в библиотеке, а ночь – в обсерватории, созерцая звезды. Или же просто закрыться в доме и выспаться .

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

Только одно правило – никакой связи, интернета и телевидения. Проверить ленту новостей в фейсбуке никак не удастся, а вот вернуть себе здоровый сон – запросто. Makhno Village Resort – это разговор с глазу на глаз с природой, – делятся архитекторы студии.

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

Здесь нет заборов и ограждений – сплошные биокоридоры . Архитектура комплекса интегрирована в пространство вокруг : стеклянный монолит теплицы граничит с конопляным бетоном, глиной и соломой, а ресторан делит свое пространство с деревьями – они пронизывают здание живыми вертикалями и насыщают интерьер жизнью. Что ни шаг – то водоем. Что ни тропа – то путь в лесные дебри. Вместе это единственная экосистема, в центре которой – вы.

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

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Комплекс вобрал в себя глубину украинских традиций и изменил угол их восприятия. Глина стала мембраной всех зданий, а камыш – модным атрибутом, авторская плитка Тетрапод окутала стены ритмическими волнами, а артиграшкы DIDO как неотъемлемые обереги каждого дома стоят на страже тишины. Makhno Village Resort – это место рождения новой украинской традиции.

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

Makhno Village Resort - это дорога домой.

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio

Проект Makhno Village Resort / Фото инстаграм Makhno Studio