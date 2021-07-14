Для комфортного отдыха и крепкого сна: лучшие цвета для спальни

Цветовая гамма спальной комнаты должна выполнять сразу несколько функций: обеспечивать комфортный сон, настраивать на отдых и настраивать на производительность с утра. Разберемся, какую палитру подобрать и как правильно расставить цветовые акценты.

Несмотря на то, что главная задача спальни – обеспечить комфортный отдых, на практике эта комната сочетается с детской, гостиной, кабинетом или гардеробной. Каждая прилегающая зона будет отличаться функцией, а использование другого цвета позволит отделить ее от спальни. Как соединить цвета правильно – далее.

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Как покрасить спальню / Фото Home-designing

Как выбрать цвет, согласно психологии цвета:

Светлые тона ассоциируются с чистотой и спокойствием, однако слишком большое количество белых поверхностей может сделать спальню слишком стерильной и неуютной.

ассоциируются с чистотой и спокойствием, однако слишком большое количество белых поверхностей может сделать спальню слишком стерильной и неуютной. Огненные оттенки – оранжевый, желтый, красный активируют нервную систему, что может как бодрить, так и провоцировать агрессию.

активируют нервную систему, что может как бодрить, так и провоцировать агрессию. Сине-фиолетовые оттенки создают ощущение умиротворения, но неправильно подобранный подтон может спровоцировать грусть.

создают ощущение умиротворения, но неправильно подобранный подтон может спровоцировать грусть. Нейтральный серый практически не влияет на настроение, но все зависит от соседних цветов.

практически не влияет на настроение, но все зависит от соседних цветов. Черный прекрасно сочетается с другими цветами и ассоциируется с элегантностью. Но его избыток может провоцировать тревожность.

прекрасно сочетается с другими цветами и ассоциируется с элегантностью. Но его избыток может провоцировать тревожность. Зеленый ассоциируется со свежестью и снижает тревожность. Это полезно для тех, кому бывает трудно заснуть, но не подойдет тем, кому и без этого нелегко просыпаться по утрам.

Темная или светлая палитра



Лучшие цвета для спальни / Фото Home-designing

Светлые краски визуально увеличивают пространство, темные – наоборот. Если комната маленькая, лучше выбрать первый вариант. Теплые цвета следует использовать, если окна выходят не на солнечную сторону.

Для комнаты, окна которой выходят на южную сторону, лучшим решением станут свежие цвета: белый, аквамариновый, ментоловый, бирюзовый, сиреневый. Чтобы создать интимную и романтическую атмосферу подойдут глубокие и насыщенные темные цвета в сочетании с красным, пурпурным, синим.

Оттенки выбирайте в зависимости от палитры акцентного элемента.

Лучшие комбинации оттенков

Белый и бежевый (пастельные тона)



Лучшие цвета для спальни / Фото Home-designing

Универсальный вариант для помещения любого размера и любого стиля. Любые вариации белого и бежевого прекрасно комбинируются между собой, а также с приглушенными пастельными тонами, естественной текстурой древесины и другими природными элементами.

Белый, серый и черный



Лучшие цвета для спальни / Фото Home-designing

Независимо от пропорций, такая гамма разбавляет пространство. Чтобы не превратить спальню в бездушное полотно, уделяйте внимание четкости линий, а также разнообразию фактур.

Серый и пастельные тона



Лучшие цвета для спальни / Фото Home-designing

Розовый, голубой, лавандовый и мятный в сочетании с акцентным серым настраивает на отдых и помогают расслабиться.

Комбинация естественных цветов



Лучшие цвета для спальни / Фото Home-designing

Зеленый в сочетании с песочным, коричневый, терракотовый или серым – удачное сочетание небольших квартир в спальных районах, где минимум зелени и деревьев.

Зеленый и розовый



Лучшие цвета для спальни / Фото Home-designing

Беспроигрышная комбинация для зоны отдыха. Чтобы сделать спальню совершенной, используйте приглушенные оттенки.

Коричневые тона и глубокие акценты



Лучшие цвета для спальни / Фото Home-designing

Спальня в тон дерева – это выдержанная классика, которая будет уместна и в интерьере любого времени. Коричневый хорошо сочетается как со светлыми, так и с темными тонами.

Желтый и графит



Лучшие цвета для спальни / Фото Ivd

Эффектное сочетание, которое приобрело большую популярность в современном интерьере. Желтый придает помещению яркости и энергии, что положительно влияет на утренние пробуждения. Графитовый же приглушает его яркость и помогает расслабиться вечером.