Архитекторы спроектировали "villa aquatica" на острове Корфу, Греция, используя элементы, которе напоминают игру для создания символического примера "истории возрождения" – процесса, что вдохновил дизайнеров. Они утверждают, что одна из первых стадий нашего контакта с миром происходит во влажной и тихой среде – в утробе матери, где информация из внешнего мира фильтруется околоплодными водами, звуками, ритмами и интенсивностью света, тени. Архитекторы konstantinos stathopoulos | КРАК хотели воссоздать идею возрождения через космос, создав удивительный мир внутри этой виллы.
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Модернистична архитектура виллы / Фото designboom.com
Главная идея "villa aquatica" от Konstantinos Stathopoulos | КРАК базируется на привлечении пользователя с помощью дизайна. На Корфу – месте с особой морфологией и видами – соль и ветер преодолевают скалы и создают полости, тогда как богатые осадки способствуют интенсивной растительности. Дом расположен вдоль линии берега и частично находится под землей.
Бассейн, что "выходит" за рамки / Фото designboom.com
На первом этаже размещены гостиная и основная комната, тогда как два пансионата расположены на нижнем уровне с независимым входом. Пансионаты являют собой особый архитектурный опыт "дайвинга", поскольку они купаются в бассейне с заломленном светом. Прозрачный лифт в центре композиции создает символическое движение "вспышки" от нижнего уровня (морского дна) до яркого солнечного света и воздуха.
Сочетание двух миров через космический бассейн / Фото designboom.com
Элементы композиции изготовлены из сырого бетона и вырезанные с учетом предпочтений и света. Вся композиция – это предложение пересмотреть концепцию резиденций для отдыха и значение самой архитектуры.
Бетон, вода и свет в интерьере / Фото designboom.com
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Примирение с ландшафтом осуществляется через инструменты самой природы: свет, бетон (как современный камень) и воду. Создается особый архитектурный ансамбль, что образует идеальное пространство для отдыха и высвобождение чувств.
Единения архитектуры с окружающей средой / Фото designboom.com