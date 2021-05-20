Архитекторы спроектировали "villa aquatica" на острове Корфу, Греция, используя элементы, котор е напоминают игру для создания символического примера "истории возрождения" – процесса, что вдохновил дизайнеров. Они утверждают, что одна из первых стадий нашего контакта с миром происходит во влажной и тихой среде – в утробе матери , где информация из внешнего мира фильтруется околоплодными водами , звуками, ритмами и интенсивностью света, тени. Архитекторы konstantinos stathopoulos | КРАК хотели воссоздать идею возрождения через космос , создав удивительный мир внутри этой виллы.

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Модернистична архитектура виллы / Фото designboom.com

Главная идея "villa aquatica" от Konstantinos Stathopoulos | КРАК базируется на привлечении пользователя с помощью дизайна. На Корфу – месте с особой морфологией и видами – с оль и ветер преодолевают скалы и создают полости , тогда как богатые осадки способствуют интенсивной растительности. Дом расположен вдоль линии берега и частично находится под землей .

Бассейн, что "выходит" за рамки / Фото designboom.com

На первом этаже размещены гостиная и основная комната , тогда как два пансионата расположены на нижнем уровне с независимым входом. Пансионаты являют собой особый архитектурный опыт "дайвинга", поскольку они купаются в бассейне с заломленном светом. Прозрачный лифт в центре композиции создает символическое движение "вспышки" от нижнего уровня (морского дна) до яркого солнечного света и воздуха.

Сочетание двух миров через космический бассейн / Фото designboom.com

Элементы композиции изготовлены из сырого бетона и вырезанные с учетом предпочтений и света. Вся композиция – это предложение пересмотреть концепцию резиденций для отдыха и значение самой архитектуры.

Бетон, вода и свет в интерьере / Фото designboom.com

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Примирение с ландшафтом осуществляется через инструменты самой природы: свет, бетон (как современный камень) и воду. Создается особый архитектурный ансамбль, что образует идеальное пространство для отдыха и высвобождение чувств .