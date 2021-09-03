Дизайнеры рекомендуют: как удачно использовать нишу в квартире
Источник:homebook
Часто в современных квартирах можно встретить нишу, которая заставляет задуматься над интерьером стены. Удачно продуманное решение сделает нишу особой зоной, что будет привлекать внимание гостей и радовать хозяев.
Правильно обустроенное углубление в стене может стать отличным местом для хранения или декоративной изюминкой. Планируя обустройство ниши, тщательно продумайте, как это сделать наиболее эффективным способом, чтобы сохранить баланс между эстетикой и практичностью.
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Декоративная выемка в стене
Ниша в стене должна отражать ваш вкус и потребности. Это может быть семейная фотогалерея, любимая картина или зеркало в декорированной раме.
Место для хранения
Углубление – идеальное место для дополнительного гардероба или полок для хранения.
Дополнительное пространство для отдыха
В углублении можно обустроить уютный уголок для чтения книг, поставить рядом удобное кресло и стоящий светильник. Если ниша достаточно велика – можно поместить сюда даже кровать.
Место для телевизора
Если вы планируете обустроить гостиную, подумайте о том, чтобы сделать специальную выемку в стене, в которую можно повесить телевизор. Здесь экран будет выглядеть эффектно и элегантно.