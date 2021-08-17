Сегодня дизайнеры всего мира сходятся во мнении, что главным трендом следующих сезонов будут зеленые кухни. Выясняем вместе с экспертами, особенности модного веяния и как правильно использовать цвет в интерьере.

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Почему зеленый

Зеленый – это естественный цвет, который обладает успокаивающим эффектом. Исследования показывают, что он ассоциируется со здоровьем и хорошим самочувствием. Кроме этого, зеленый подсознательно настраивает на выбор более здоровой пищи.

Очевидно, что после тренда на все естественное, мы не можем сразу переключиться на тяжелые и индустриальные дизайны, поэтому зеленый стал идеальным компромиссом.

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5 советов, которые помогут использовать зеленый цвет на кухне

Выбирайте оттенки от мятного к лесному зеленому

Кухня в натуральных тонах / Фото Pinterest

Поскольку зеленый цвет имеет широкий диапазон оттенков, вы можете выбрать любой: от темного изумруда до нежного фисташкового, а также экспериментировать сразу с несколькими из них. Главное – идеальный вариант найдется для любого стиля.

Выбирайте для основы зеленый, приближенный к серому. Это даст вашему интерьеру больше эстетической выдержанности и убережет его от быстрого выхода из трендов. А для акцентов – мебели, декора и текстиля – смело используйте яркий зеленый.

Роскошный изумрудный

Роскошная изумрудная кухня / Фото Pinterest

Стремясь отличаться от других, клиенты все чаще переходят на цвет шалфея. Этот тренд сохранится надолго, но дизайнеры советуют добавить в кухню и темных оттенков. К примеру, изумрудный идеально подойдет в качестве декора к мраморным столешницам.

Начните с малого

Зеленый фартук на кухне / Фото the spruce

Если вы не готовы к зеленой кухонной плитки, острову или акцентным стенам, которые полностью изменят дизайн вашей кухни, попробуйте начать с покраски стеллажей или мебели. Этот шаг поможет оценить, как выглядит зеленый в интерьере вашей кухни.

Не бойтесь смешивать и сочетать

Соедините несколько цветов на одной кухне / Фото Pinterest

Дизайнеры советуют использовать глубокий темный на нижних шкафах и светлый – на верхних. Впоследствии эти цвета будут подчеркнуты светом и текстилем, что поможет сформировать законченную композицию.

Дизайнеры отмечают, что зеленый в сочетании с деревянным полом и светлыми столешницами – это универсальная основа как для современного, так и для интерьера в стиле "рустик".

Откажитесь от оттенка лайма

Избегайте цвета лайма на кухне / Фото Pinterest

Цвет лайма на кухне наполненный невероятной энергией и веет свежестью, но этот цвет быстро надоедает, оставляя после себя кислый привкус.