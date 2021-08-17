Сегодня дизайнеры всего мира сходятся во мнении, что главным трендом следующих сезонов будут зеленые кухни. Выясняем вместе с экспертами, особенности модного веяния и как правильно использовать цвет в интерьере.
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Почему зеленый
Зеленый – это естественный цвет, который обладает успокаивающим эффектом. Исследования показывают, что он ассоциируется со здоровьем и хорошим самочувствием. Кроме этого, зеленый подсознательно настраивает на выбор более здоровой пищи.
Очевидно, что после тренда на все естественное, мы не можем сразу переключиться на тяжелые и индустриальные дизайны, поэтому зеленый стал идеальным компромиссом.
5 советов, которые помогут использовать зеленый цвет на кухне
Выбирайте оттенки от мятного к лесному зеленому
Кухня в натуральных тонах / Фото Pinterest
Поскольку зеленый цвет имеет широкий диапазон оттенков, вы можете выбрать любой: от темного изумруда до нежного фисташкового, а также экспериментировать сразу с несколькими из них. Главное – идеальный вариант найдется для любого стиля.
Выбирайте для основы зеленый, приближенный к серому. Это даст вашему интерьеру больше эстетической выдержанности и убережет его от быстрого выхода из трендов. А для акцентов – мебели, декора и текстиля – смело используйте яркий зеленый.
Роскошный изумрудный
Роскошная изумрудная кухня / Фото Pinterest
Стремясь отличаться от других, клиенты все чаще переходят на цвет шалфея. Этот тренд сохранится надолго, но дизайнеры советуют добавить в кухню и темных оттенков. К примеру, изумрудный идеально подойдет в качестве декора к мраморным столешницам.
Начните с малого
Зеленый фартук на кухне / Фото the spruce
Если вы не готовы к зеленой кухонной плитки, острову или акцентным стенам, которые полностью изменят дизайн вашей кухни, попробуйте начать с покраски стеллажей или мебели. Этот шаг поможет оценить, как выглядит зеленый в интерьере вашей кухни.
Не бойтесь смешивать и сочетать
Соедините несколько цветов на одной кухне / Фото Pinterest
Дизайнеры советуют использовать глубокий темный на нижних шкафах и светлый – на верхних. Впоследствии эти цвета будут подчеркнуты светом и текстилем, что поможет сформировать законченную композицию.
Дизайнеры отмечают, что зеленый в сочетании с деревянным полом и светлыми столешницами – это универсальная основа как для современного, так и для интерьера в стиле "рустик".
Откажитесь от оттенка лайма
Избегайте цвета лайма на кухне / Фото Pinterest
Цвет лайма на кухне наполненный невероятной энергией и веет свежестью, но этот цвет быстро надоедает, оставляя после себя кислый привкус.